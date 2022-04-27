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長三角4省市 首季GDP均逾兆

財經新聞組／綜合報導

浙江官方25日發布一季度該省經濟運行情況。至此長三角三省一市一季度經濟成績單全部出爐，長三角地區GDP總量超過6.6兆元（人民幣，下同，約1兆美元），滬蘇浙皖GDP均突破1兆元大關。

中新社報導，在總量方面，江蘇省一季度GDP達2兆7859億元，同比增長4.6%。浙江省GDP為1兆7886億元，同比增長5.1%。安徽省GDP為1兆347.7億元，同比增長5.2%。由於3月受到突發疫情影響，上海一季度經濟運行呈現前穩後降、穩中趨緩特點。該市一季度GDP為1兆10.25億元，同比增長3.1%。

作為大陸數位經濟發展的前沿地，長三角地區的數位經濟優勢在一季度經濟成績單中顯現。

以浙江為例，前3月該省數位經濟核心產業增加值同比增長17.8%，增速高於全部規模以上工業（9.9%）。浙江省統計局總統計師王美福表示，近年，在浙江數位化改革推動下，與數位經濟相關聯的產業對該省工業經濟的增長推動巨大。以數位經濟為代表的新動能正持續為該省穩增長發揮引領性作用。

一季度，上海市信息傳輸、軟體和信息技術服務業增加值為976.88億元，同比增長10.3%。江蘇省信息傳輸、軟體和信息技術服務業增長17.2%。其中前2月，江蘇規上服務業中互聯網和相關服務營業收入同比增長34.9%；軟體和信息技術服務業營業收入增長12.9%。

前3月，長三角地區對外貿易數據頗為亮眼，三省一市進出口總額均實現14%以上的增長。增速最高為浙江省，該省進出口總額（1.08兆元）同比增長達24.4%。在出口總額方面，浙江、上海、安徽三地增速超20%。其中，浙江為7872億元，同比增長28.3%；上海為4135.4億元，同比增長23.8%；安徽為1026.1億元，同比增長23.6%。

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