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網商銀行：支付寶餘額轉入功能將停止

記者林宸誼／綜合報導
螞蟻集團旗下的網商銀行大樓外觀。網商銀行官網
螞蟻集團旗下的網商銀行大樓外觀。網商銀行官網

螞蟻集團旗下的網商銀行19日發布公告表示，基於業務規則調整，逐步停止支付寶餘額轉入的功能，同時，僅支持本人綁定的銀行帳戶轉入。目前，收錢碼商家將支付寶餘額提現至銀行卡，是無需支付手續費。

支付寶相關工作人員證實，網商銀行基於業務規則調整，逐步停止支付寶餘額轉入的功能。

中國基金報報導，消息一出，迅速引起中國網友的關注。不少網友認為，這是支付寶和網商銀行脫離開了。也有的表示，這是螞蟻的不支持螞蟻的……。

網商銀行指出，如果商家需將支付寶餘額提現，並轉入網商銀行，可以先提現至本人的其他銀行卡，再從該銀行卡轉帳至網商銀行。目前，收錢碼商家將支付寶餘額提現至銀行卡，是無需支付手續費的。

此外，據公告，網商銀行針對生意卡客戶和非生意卡客戶，目前相應新增資金、餘利寶有錢獎勵和支付用網商銀行發放免息額度活動，預計於今年4月27日起下線，基於免息額度領取採購進貨優惠券的活動也將同步下線。已獲得免息額度可正常使用。

資料顯示，網商銀行是由螞蟻集團發起，銀監會批准成立的中國首批民營銀行之一，也是第一家將核心系統架構在金融雲上的科技銀行，沒有線下據點，透過網路為使用者提供服務，於2015年6月25日正式開業。

截至最新，螞蟻科技集團持有近30%的股份，位居第一大股東。

2020年財報顯示，截至2020年末，網商銀行服務小微客戶數增長近7成，累計服務小微企業和個人經營者3507萬戶；得益於小微經營者的主動守信，在疫情衝擊下，不良率仍保持在1.52％的較低水準；淨利潤方面，由於大幅向小微讓利，淨利潤較2019年基本持平，為人民幣12.85億元（約2億美元）。

支付寶 螞蟻集團 利潤

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