我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對烏戰事不如預期迅速 俄官媒：這已是第三次世界大戰

英媒：莫斯科號沉沒 艦上疑有核彈恐釀「斷箭」事故

鋼市向上 台灣中鋼連3月開漲盤

記者吳秉鍇／高雄報導
中鋼15日公布5月份盤價，整體平均漲幅2.95%，為第三個月開漲盤。（本報資料照片）
中鋼15日公布5月份盤價，整體平均漲幅2.95%，為第三個月開漲盤。（本報資料照片）

中鋼15日公布5月份盤價，包括熱軋、冷軋、電鍍鋅、熱浸鍍鋅和鋼板等五項月盤鋼品每公噸調漲新台幣1200元（約40.8美元）；至於電磁鋼捲每公噸漲價新台幣500元（約17美元），整體平均漲幅2.95%，為第三個月開漲盤。中鋼強調，熱、冷軋等主力產品售價仍低於進口報價，預留下游獲利空間。

中鋼表示，4月來國內本土疫情加速升溫，大陸為遏止疫情加劇，則採嚴格封城措施，擾亂全球供應鏈並加深市場不確定性。

但全球疫苗覆蓋率逐步提高，歐美等主要經濟體陸續全面解封，市場預期疫情對經濟的負面衝擊將逐步減緩，有利市場未來朝向正面發展。

就供應面來看，目前俄烏戰爭延燒，烏克蘭東南部主要鋼廠受砲火猛烈波及，黑海沿岸港口無法出口；加上歐美國家對俄羅斯祭出多項經濟制裁，像歐盟自4月1日起禁止進口俄國鋼品，促使各國鋼廠積極轉向出口歐洲高價市場，造成亞洲及其他區域供給一度緊縮。

同時，大陸因疫情升溫，使得鋼鐵重鎮如山東及河北受到內陸通行管制，導致原料供應不順，現有數十座高爐被迫檢修，其他如上海、深圳等亦受封城影響，預期短期內國際鋼鐵供給吃緊情形仍將延續。

在鋼品行情變化，俄烏戰爭爆發以來，歐洲熱軋行情已站上每公噸1450美元；美國熱軋行情每公噸同樣上漲至每公噸1600美元以上，自戰前低點累積漲價逾500美元。另大陸寶武、鞍本及河靜等鋼廠最新盤價也陸續開出平高盤，凸顯國際鋼價欲小不易。

中鋼為協助下游客戶穩健接單，鞏固國內用鋼產業發展動能，決議六項月盤產品調漲每公噸500至1200元，平均漲幅為2.95%。

疫情 封城 供應鏈

上一則

央行罕見壁上觀 台幣本周重貶2.12角

下一則

上汽推動復工復產 18日將啟動測試

延伸閱讀

封城越久確診越多？上海連續兩天單日確診破3000例

封城越久確診越多？上海連續兩天單日確診破3000例
封城疫情未降 上海再添2.3萬例

封城疫情未降 上海再添2.3萬例
中國疫情持續蔓延 這些城市也正加強封鎖

中國疫情持續蔓延 這些城市也正加強封鎖
封城練就高超廚藝… 陳奕「陽台煮火鍋」好愜意

封城練就高超廚藝… 陳奕「陽台煮火鍋」好愜意

熱門新聞

美國通膨飆高也帶來機會，若把握機會買對債券，可在未來12個月期間鎖住超過8%的年化報酬率。 路透

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

2022-04-13 08:59
美國3月通膨果如預期火熱，消費者物價年增率衝上8.5%。 歐新社

美通膨快降下來了 克魯曼：沒錯，但別高興太早

2022-04-13 07:17
輝達周五股價大跌4.5%。路透

美半導體股周五大跌 原來跟「砍單的鐵證」有關

2022-04-09 09:18
LNG船British Listener在航行至墨西哥西南部外海時，突然大幅改變航行方向，目的地從亞洲改為歐洲。 擷自彭博資訊

去歐洲賣天然氣比較賺 原定駛往亞洲的LNG船大轉彎

2022-04-09 16:47
「股神」巴菲特投資眼光獨到。(路透)

巴菲特苦等多年 最近逮到什麼機會頻頻出手投資？

2022-04-07 15:54
美國哈佛大學經濟學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）。（路透）

哈佛教授羅格夫：美元主導地位20年內可能終結

2022-04-06 00:49

超人氣

更多 >
影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了
獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海
COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元

COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元
華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取

華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取