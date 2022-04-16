鋼市向上 台灣中鋼連3月開漲盤

中鋼15日公布5月份盤價，整體平均漲幅2.95%，為第三個月開漲盤。（本報資料照片）

中鋼15日公布5月份盤價，包括熱軋、冷軋、電鍍鋅、熱浸鍍鋅和鋼板等五項月盤鋼品每公噸調漲新台幣1200元（約40.8美元）；至於電磁鋼捲每公噸漲價新台幣500元（約17美元），整體平均漲幅2.95%，為第三個月開漲盤。中鋼強調，熱、冷軋等主力產品售價仍低於進口報價，預留下游獲利空間。

中鋼表示，4月來國內本土疫情 加速升溫，大陸為遏止疫情加劇，則採嚴格封城 措施，擾亂全球供應鏈 並加深市場不確定性。

但全球疫苗覆蓋率逐步提高，歐美等主要經濟體陸續全面解封，市場預期疫情對經濟的負面衝擊將逐步減緩，有利市場未來朝向正面發展。

就供應面來看，目前俄烏戰爭延燒，烏克蘭東南部主要鋼廠受砲火猛烈波及，黑海沿岸港口無法出口；加上歐美國家對俄羅斯祭出多項經濟制裁，像歐盟自4月1日起禁止進口俄國鋼品，促使各國鋼廠積極轉向出口歐洲高價市場，造成亞洲及其他區域供給一度緊縮。

同時，大陸因疫情升溫，使得鋼鐵重鎮如山東及河北受到內陸通行管制，導致原料供應不順，現有數十座高爐被迫檢修，其他如上海、深圳等亦受封城影響，預期短期內國際鋼鐵供給吃緊情形仍將延續。

在鋼品行情變化，俄烏戰爭爆發以來，歐洲熱軋行情已站上每公噸1450美元；美國熱軋行情每公噸同樣上漲至每公噸1600美元以上，自戰前低點累積漲價逾500美元。另大陸寶武、鞍本及河靜等鋼廠最新盤價也陸續開出平高盤，凸顯國際鋼價欲小不易。

中鋼為協助下游客戶穩健接單，鞏固國內用鋼產業發展動能，決議六項月盤產品調漲每公噸500至1200元，平均漲幅為2.95%。