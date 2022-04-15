中國碳酸鋰跌價 電池業喘口氣

今年中國碳酸鋰價格飆升，導致新能源汽車 掀起漲價潮，不過據中國鑫欏鋰電、上海鋼聯數據顯示，電池級碳酸鋰12日均價跌破每公噸人民幣50萬元（約9萬美元）關口後，14日繼續走跌，現報每公噸人民幣49.25萬元。業內認為，原物料下跌有助於產業回穩，但排除疫情 影響，市場需求仍高，跌幅不會太過明顯。

在此之前，今年初中國碳酸鋰價格持續飆升，均價從每公噸人民幣29.1萬元，一路飆升至人民幣51.5萬元的高點，三個月漲幅近77%，雖3月25日出現首次下跌，但仍一直保持在人民幣50萬元以上。

據證券時報報導，真鋰研究創始人墨柯說，「50萬元被視為碳酸鋰價格的一個重要關口。 」他直言，自從漲破這個關口後，很多以龍頭企業為代表的電池、材料廠商已經在謀求集體抵制了，「超過了都不買。 」

分析師 補充，由於原料價格高漲，很多電池廠商3月改以清庫存為主，降低採購量，加上4月產能下調，需求減弱，導致碳酸鋰價格的下調。

鑫欏鋰電分析師進一步預計，由於本次疫情，位於上海的特斯拉、上汽大眾、智己汽車等宣布停產或減產，加上鋰電池龍頭寧德時代的大本營寧德市，也受到疫情衝擊，這些因素都會影響供需平衡。

但從長期來看，墨柯認為，暫時的價格下跌不一定能轉化成趨勢，未來電池級碳酸鋰均價，應會在人民幣40萬到50萬之間的價格盤整。分析師指出，若排除疫情影響，整體市場供應仍然吃緊，因此若要實現供需平衡，估計還須等待二到三年。