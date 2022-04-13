中海油回歸Ａ股 啟用「綠鞋」機制護盤

中海油在惠州石化推動綠色低碳轉型，進行綠電交易。（網路照片）

巨無霸「中海油」回A股12日起申購，是今年以來網上申購上限最高的新股，發行價為每股10.8元（人民幣，下同，約1.7美元），單一帳戶申購上限為78萬股，頂格申購（申購達到上限）即需780萬元。值得注意的是，中國海油本次發行將啟用「綠鞋」機制，即超額配售選擇權，該機制有利於穩定新股上市的表現。

中海油回Ａ股啓用「綠鞋」機制引發關注。「綠鞋」機制又稱「超額配售選擇權」，即新股上市後的30日內，當新股破發時，承銷商將利用「綠鞋機制」募集的資金買入股票，以維護投資 者的權益；當股價 出現大幅上漲時，發行人增發15％的股份給事先申購的投資者，增加市場供給。

通常來說，綠鞋機制能起到穩定股價的作用，漲時穩住，跌時接盤。

中國一些企業在上市也曾採用該機制，如中國電信、工商銀行、農業銀行等，但該機制並非股價穩定保證，長期而言仍得仰賴企業長遠發展與實力。

受惠國際油價上漲，中海油去年業績大幅增長。據中海油招股書顯示，2021年中海油實現營業收入2461.12億元，年增58.40%；實現淨利潤703.20億元，年增181.77%。中海油預計今年第一季實現淨利潤240億元至280億元，年增率為62%至89%。

若按日均來算，相當於中海油第一季每天賺約3億元。

中海油回歸Ａ股獲得市場青睞。據每日商報報導，市場分析人士表示，作為稀缺的純上游投資標的，中海油不斷提升的價值創造能力和可觀的分紅收益水平將進一步凸顯其投資價值。

與此同時，光大證券也表示，在全球原油資本開支低迷背景下，中石油、中國石化、中海油等「三桶油」堅持增加資本開支，在「增儲上產」戰略導向下油氣儲備取得突破，長期有望受益於行業高景氣度。

根據公開資料顯示，中海油於1999年8月在香港 特別行政區註冊成立，主要業務為原油和天然氣的勘探、開發、生產及銷售，是中國最大的海上原油及天然氣生產商，也是全球最大的獨立油氣勘探及生產集團之一。

截至2020年末，公司擁有淨證實儲量約53.7億桶油當量，創下歷史新高；近三年儲量壽命持續維持在十年以上。

中海油於2001年2月27日和28日分別在紐交所和香港聯合交易所掛牌上市。2013年9月18日，中海油在多倫多證券交易所掛牌上市。但因受美制裁則逐步退出北美資本市場。

2020年12月，中海油被美國國防部列入「黑名單」並要求從美股退市。

去年10月中海油發行的美國存託憑證（ADS）在紐交所退市；去年12月，中海油申請其ADS自多倫多交易所自願退市。