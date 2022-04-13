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封城風暴 和碩昆山廠停工 蘋果鏈衝擊擴大

記者謝艾莉，蕭君暉／綜合報導
和碩12日公告，旗下iPhone生產兩大基地上海昌碩、昆山世碩停工，復工時間仍不確定。業界預期將衝擊和碩營收，蘋果應會轉而請鴻海支援產能。 （路透）
和碩12日公告，旗下iPhone生產兩大基地上海昌碩、昆山世碩停工，復工時間仍不確定。業界預期將衝擊和碩營收，蘋果應會轉而請鴻海支援產能。 （路透）

和碩12日公告，旗下iPhone生產兩大基地上海昌碩、昆山世碩停工，復工時間仍不確定。業界預期，鴻海將扮演救援角色，全力協助iPhone出貨順暢。

上海與昆山封城風暴持續擴大，昆山12日宣布延長「靜默期」七天至4月19日，相關衝擊在蘋果鏈蔓延，從欣興、雙鴻等零組件廠延燒到組裝廠和碩。

有分析師預期，在最好的狀況下，和碩上海、昆山兩地工廠最快要到4月底、5月初才能復工。

隨著和碩兩大iPhone生產據點停擺，業界預期將衝擊和碩營收，蘋果應會轉而請鴻海支援產能，也讓鴻海、和碩這兩大iPhone組裝廠出現「蹺蹺板效應」，近期出貨與營收將呈現「鴻海增、和碩降」的局面。

和碩昨天公告，旗下上海昌碩、昆山世碩為配合當地官方防疫工作，目前暫時停工，實際復工時間待當地官方通知，將與客戶及供應商保持密切聯繫，並與當地官方積極合作，盡快復工。和碩12日並未揭露此次停工事件對營收的影響。

據了解，上海昌碩是和碩旗下最大iPhone生產基地，為新款iPhone機型量產的主力廠，占和碩總營收比重約不到一成；昆山世碩則主要輔助iPhone生產，以及其他電子產品製造，營收占比約一成。昨天晚間有消息傳出，這次上海昌碩、昆山世碩停工時間只有兩天，待員工做完核酸檢測後若為陰性，就會開始恢復運作，但未獲證實。

相較於和碩旗下兩大iPhone生產地點因疫情停工，鴻海因為擁有最多元的iPhone生產廠區，可降低風險，而且在全球主要地區鴻海都是最大iPhone供應商，可以獲得政府支持，並有龐大的宿舍群，可提供封閉式生產管理，加上中國主要iPhone生產廠區位於鄭州，不在沿海地區，基本上受疫情侵擾機率較低。

和碩12日股價並未受兩大iPhone生產據點停工消息影響，終場上漲0.2元，收71元。鴻海12日股價以平盤102元作收，表現相對大盤抗跌。

分析師指出，中國封城不僅使得企業生產暫停，也衝擊當地消費力。一旦封鎖持續的時間愈長，對消費者信心影響愈大，可能不利下半年消費電子產品出貨。

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