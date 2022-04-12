小資族看好法說行情 台積電零股大增

台積電首季營收創新高，但能否抵擋外資賣壓潮，4月14日法說會見真章。（本報資料照片）

台積電 昨日遭外資當提款機，下殺至最低558元，距離今年最低555元（台幣，下同，約19.09美元）僅差3元，而台積電將在14日召開法說會，押寶台積電後市的小資族進場抄底，台積電零股433.1萬股居市場之冠，並推動零股市場成交量達3463.7萬股，創本月次高。

根據CMoney統計，昨日零股總成交量3463.7萬股，較前一日增63%，表現僅次於4月7日的3653.5萬股，成交量前五大標的均繳出逾百萬股佳績，依序為台積電433.1萬股、元大台灣50的180.07萬股、聯電164.56萬股、國泰台灣5G+的127.1萬股、與元大高股息109.1萬股。

台積電股價 昨日股價下跌9元收558元，創本月新低，但3月營收 亮眼，吸引小資族卡位即將到來的法說會行情，零股成交量較前一日增61%。

台新投顧副總經理黃文清認為，台積電法說會若釋出正向展望，有利大盤穩定軍心止跌反彈，成為短線上觀察重點；目前市場普遍看好台積電本次法說會釋出展望，且依據過往經驗，台積電不會讓市場失望。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，從近期盤面上觀察，短線上資金不在電子族群，反映電子族群套牢多，導致資金運轉效率下降，搶反彈愈來愈少；而美股財周也將登場，是繼台積電法說會後的下一個觀察重點。

在操作上，黃文清建議，科技股的跌深就是最大利多，建議可慢慢逢低擇優布局，尤其高階製程、伺服器、半導體為首的族群。