騰訊開第一槍 中國影音平台再掀漲價潮

在增量競爭的時代結束後，中國影音平台巨頭開啟一波漲價潮。騰訊視頻宣布，將自20日起，對VIP、超級VIP會員進行漲價，幅度最高達25%，這是去年4月漲價後，騰訊視頻再度漲價，也是今年率先喊漲的中國大型影音平台。

對於外界關注，此次騰訊漲價是否帶起又一波跟進潮，比達分析師 李錦清認為，長期來看，該行業很高機率會繼續漲價，只是時間問題。中國文化管理協會鄉村振興建設委員會副秘書長袁帥提醒，從用戶角度看，如果平台無法保障繼續打造更多優質內容，以健康商業模式運營，單純漲價會是一把雙刃劍，可能反傷平台自身。

據「2021中國網路視聽發展研究報告」顯示，在中國綜合影音平台中，愛奇藝、騰訊視頻、優酷、芒果TV、嗶哩嗶哩五大平台霸占了88.3%的市占率，若以付費用戶規模來看，愛奇藝、騰訊視頻會員數均上億，領先其他平台一個檔次。

但在光鮮的外表背後，騰訊財報顯示，2021年第4季，騰訊媒體廣告業務收入年減25%至人民幣32億元（約合5億美元），主因就包括騰訊視頻的廣告收入減少。因此財報指出，要採取措施「優化成本」，減少騰訊視頻的財務虧損。

這是騰訊視頻第二度漲價，去年4月10日，騰訊視頻就上調VIP會員價格，將包月費用從人民幣20元，漲至人民幣30元，漲幅高達50%，影響截至2021年底，騰訊視頻付費會員數較上季減少500萬人至1.24億人。

對於漲價原因，澎湃新聞引述騰訊視頻內部人員坦言，中國影音平台最初會員定價都相對低廉，但隨內容、營運成本攀升，經營壓力愈來愈大，加上國際巨頭Netflix 在多次漲價後反應不錯，以致漲價成為平台求生存、謀發展的必然選擇。

不只騰訊視頻，愛奇藝也在去年12月15日，宣布漲價9%到20%不等。愛奇藝創始人兼CEO 龔宇直言，中國長影音行業已進入新階段，特點是追求效率、減少虧損，最終追求盈利。芒果TV去年12月22日調漲連續包月、包季、包年會員價格。