Fed升息效應 新台幣貶勢確立 下探29大關

聯準會升息令熱錢加速匯出，新台幣匯率跌跌不休，匯銀人士估，近日就有機會貶破29元。（聯合報系資料庫）

聯準會鷹派升息令熱錢加速匯出，新台幣匯率 跌跌不休。台北外匯市場發展基金會公布最新統計，今年3月，新台幣實質有效匯率指數 下滑至100.37，連三降並為十個月低點，新台幣匯率貶勢確立，匯銀人士估，近日就有機會貶破29元。

美國通膨率朝向8%的40年新高邁進，聯準會（Fed）釋出加快升息與縮表步伐的訊號，市場研判，Fed 5月很可能升息2碼，國際金融市場波動加劇；影響所及，新台幣匯率上周五（8日）貶值7.8分，收28.906元，連五貶並為近一年半新低，總成交量為18.58億美元。

台北外匯市場發展基金會資料顯示，去年8月，新台幣實質有效匯率指數一度衝上102.36，創2010年6月以來的逾11年新高；不過，今年以來前三個月，因熱錢源源不絕匯出，新台幣實質有效匯率指數一路溜滑梯，顯示新台幣匯率轉弱、出口廠商的國際報價競爭力也明顯提升。

資料顯示，3月新台幣名目有效匯率指數121.08，連兩降並為八個月低點。央行 指出，「新台幣名目有效匯率指數」是指新台幣對主要貿易對手國貨幣匯率指數的加權平均數，該指數下滑，表示新台幣對主要貿易對手國貨幣貶值。

相較於名目有效匯率指數，實質有效匯率指數進一步納入物價變動因素，指數下跌，表示台灣出口報價競爭力增強。

央行強調，新台幣匯率的升貶是「雙面刃」，貶值有利出口商，但不利進口商；升值則有利進口商，不利出口商；央行制訂匯率政策是以總體經濟為考量，無法迎合所有不同部門的需求。

Fed公布3月會議紀錄，內容顯示決策官員們「普遍同意」每月削減央行持有資產950億美元，以作為打擊通膨的最新措施，最快於5月上路，另也強烈暗示Fed下次會議可能升息2碼。該紀錄公布後，美國公債殖利率應聲上揚，其中10年期公債殖利率升破2.6％，創三年新高，美元兌一籃子貨幣的美元指數躍升至將近兩年高點。