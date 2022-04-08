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劉強東「心甘情願的主動退休」 徐雷接掌京東集團CEO

記者林宸誼／綜合報導
京東集團總裁徐雷（左），接替劉強東（右）出任京東集團CEO。（取材自搜狐新聞）
京東集團總裁徐雷（左），接替劉強東（右）出任京東集團CEO。（取材自搜狐新聞）

歷經去年巨額虧損、與日前裁員千人，京東集團7日宣布，京東集團總裁徐雷，接替劉強東出任京東集團CEO，將負責日常營運管理，向京東集團董事局主席劉強東匯報。同時，徐雷以執行董事的身分加入京東集團董事會。

劉強東則繼續擔任董事局主席，將把更多精力投入到長期戰略設計、重大戰略決策部署、年輕領軍人才培養和鄉村振興事業中。

京東7日跌3.2%，收盤價港幣227.2元；京東健康跌2%，收盤價港幣51.45元；京東物流跌2.1%，收盤價港幣17.62元。

21世紀經濟報導，京東內部人士表示，劉強東是「心甘情願的主動退休」，此次劉強東卸任CEO，並非徹底遠離公司業務，只是更加聚焦在長期戰略層面。劉強東仍會參加京東每月戰略執行委員會（SEC）會議及經營分析會等。

此次劉強東的接任者徐雷，已經加入京東超過10年。京東公告提到，自2021年9月擔任集團總裁以來，徐雷主要負責各個業務板塊的日常營運和協同發展。

創業家雜誌報導，京東內部人士指出，徐雷已在京東歷練了十多年，具備了領軍人才的能力，此外老徐（徐雷）對數智化的敏感度也非常高，京東APP就是他一手帶起來。

近年來，京東越來越強調，以供應鏈技術去說明實體商家降本增效、提升消費體驗獲取增量價值，而這一點徐雷早就已經有了深遠的思考。當時尚還擔任零售CEO的徐雷坦言，「一個偉大的企業需要穿越兩次經濟週期，其中一個週期大約8到12年，京東要穿越經濟週周期的話，我們會永遠將自己定位為是一個零售商。

徐雷也強調，京東的對手既不是拼多多或阿里巴巴，而是京東自己。實際上，京東也在做著與其它電商平台完全不同的事情，手握近1,000萬自營庫存量（SKU）商品和1,300多個倉庫。

此外，京東將庫存周轉天數壓縮至30.3天的世界紀錄，與此同時，京東透過大量的基礎設施投入和數位技術創新，幫助合作夥伴提升營運效率、加快資金周轉。

CEO 供應鏈 退休

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