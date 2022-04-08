昆山防疫靜默期 再延4天至12日

台資重鎮江蘇昆山疫情 持續發燒，昆山7日晚間宣布，將靜默期再延長4天至12日24時。這一波防疫 封禁自6日啟動，停止一切非必要流動，今日再加碼延長至12日，同時，8日至12日將連續開展5輪區域核酸檢測 。

據昆山疫情防控第37號通告，至12日24時前，嚴格管控所有市民非必要不出門，全面減少非必要的流動，原則上每戶家庭兩天一次「點對點」外出購買生活物資。同時，非必要不離昆，所有村、小區實行封閉式管理，外來人員和車輛非必要不得進入。

上海與昆山封城持續，台廠受影響持續停工，7日包含半導體矽晶圓廠環球晶、連接器廠鎰勝、軟性電路板廠商嘉聯益、散熱模組廠尼得科超眾、PCB暨PCBA廠商精成科、散熱模組暨機構件廠聯德控股-KY 等公司均公告停工。

精成科公告，中國子公司為配合當地政府防疫政策停工事宜，其中昆山元崧電子科技有限公司7日至8日停工，昆山元茂電子科技有限公司7日至9日停工。而靜默期再度延長後，台資廠跟進延長停工也勢在必行。

環球晶7日表示，子公司昆山中辰矽晶有限公司配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作暫時停工；並利用全球據點的生產彈性積極調度，將對客戶的影響降至最低。