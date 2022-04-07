跨國布局再傳捷報 鴻海電動車有望奪中國訂單

鴻海與泰國國家石油集團合資成立的Horizon Plus公司有望奪下陸廠電動車代工訂單。圖為鴻海電動車Model C。（本報資料照片）

鴻海電動車 跨國布局再傳捷報。日經報導，鴻海與泰國 國家石油集團（PTT）合資成立的Horizon Plus公司，正和中國新創電動車廠合眾洽談，有望奪電動車代工訂單，成為鴻海集團進軍東南亞電動車市場訂單首發，並實現2024年開始生產的目標。

日經披露，PTT旗下電動車子公司Arun Plus董事總經理Ekachai Yimsakul透露，Horizon Plus正尋求與浙江省合眾新能源汽車達成初步外包協議。合眾也證實，確實計畫與PPT在內的公司合作，一旦有具體進展，會向外界發布公告。

PTT在去年11月與合眾簽署諒解備忘錄（MOU），與具有銷售紀錄的汽車製造商合作，將有助PTT和鴻海打入電動車領域，並引導外包商進入泰國市場。

MarkLines數據顯示，合眾去年電動車出貨約7萬輛，全球排名第18位，除了中國內需市場外，該公司正考慮為泰國生產右駕的電動車，並著眼於向印尼、馬來西亞等其他右駕國家出口電動車。

PTT在今年2月和鴻海合資成立Horizon Plus，並計畫在泰國東部興建電動車工廠、總投資額達10億美元到20億美元，合資新公司將活用鴻海主導的電動車研發平台「MIH」及軟體，目標為多家廠商代工生產電動車。

Ekachai表示，上述電動車工廠，預估將在2022年中期著手進行建廠計畫、2024年開始進行生產，初期年產能5萬輛，2030年拉升至15萬輛。

Ekachai透露，建廠預計2022年中展開，共享生產設施將有助於節省時間和金錢成本，藉由鴻海開發的平台和軟體，希望能將鴻海在智慧手機市場的商業模式，複製到電動車產業。

Horizon Plus也指出，已準備好與每一家有興趣在泰國和周邊地區，開發電動車和支持電動車生產的汽車公司合作，包括四輪電動車和巴士，以幫助人們在未來幾年有更多便捷且舒適的電動車選擇。Horizon Plus除了將在今年中開始興建電動車製造工廠之外，也將配合生產投資計畫，在泰國建立一個研發設計中心，藉此強化技術開發，同時提升人員技術和能力，以支持電動車產業的永續發展。

另外，鴻海旗下鴻華先進於3月下旬參加第43屆泰國曼谷國際車展（BIMS）展覽，其自主開發的MODEL C以優異性能表現榮獲大會頒發「最佳節能休旅車獎」。

MODEL E則以科技創新獲頒「最佳概念轎車獎」。可以看出，鴻海集團多管齊下，深耕東南亞電動車市場。