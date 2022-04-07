我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價2年飆漲逾50% 加拿大打炒房、擬禁外國人買房

南加華人有正職樂當臨演 陪襯明星賺外快 樂此不疲

跨國布局再傳捷報 鴻海電動車有望奪中國訂單

編譯黃淑玲、記者蕭君暉／綜合報導
鴻海與泰國國家石油集團合資成立的Horizon Plus公司有望奪下陸廠電動車代工訂單。圖為鴻海電動車Model C。（本報資料照片）
鴻海與泰國國家石油集團合資成立的Horizon Plus公司有望奪下陸廠電動車代工訂單。圖為鴻海電動車Model C。（本報資料照片）

鴻海電動車跨國布局再傳捷報。日經報導，鴻海與泰國國家石油集團（PTT）合資成立的Horizon Plus公司，正和中國新創電動車廠合眾洽談，有望奪電動車代工訂單，成為鴻海集團進軍東南亞電動車市場訂單首發，並實現2024年開始生產的目標。

日經披露，PTT旗下電動車子公司Arun Plus董事總經理Ekachai Yimsakul透露，Horizon Plus正尋求與浙江省合眾新能源汽車達成初步外包協議。合眾也證實，確實計畫與PPT在內的公司合作，一旦有具體進展，會向外界發布公告。

PTT在去年11月與合眾簽署諒解備忘錄（MOU），與具有銷售紀錄的汽車製造商合作，將有助PTT和鴻海打入電動車領域，並引導外包商進入泰國市場。

MarkLines數據顯示，合眾去年電動車出貨約7萬輛，全球排名第18位，除了中國內需市場外，該公司正考慮為泰國生產右駕的電動車，並著眼於向印尼、馬來西亞等其他右駕國家出口電動車。

PTT在今年2月和鴻海合資成立Horizon Plus，並計畫在泰國東部興建電動車工廠、總投資額達10億美元到20億美元，合資新公司將活用鴻海主導的電動車研發平台「MIH」及軟體，目標為多家廠商代工生產電動車。

Ekachai表示，上述電動車工廠，預估將在2022年中期著手進行建廠計畫、2024年開始進行生產，初期年產能5萬輛，2030年拉升至15萬輛。

Ekachai透露，建廠預計2022年中展開，共享生產設施將有助於節省時間和金錢成本，藉由鴻海開發的平台和軟體，希望能將鴻海在智慧手機市場的商業模式，複製到電動車產業。

Horizon Plus也指出，已準備好與每一家有興趣在泰國和周邊地區，開發電動車和支持電動車生產的汽車公司合作，包括四輪電動車和巴士，以幫助人們在未來幾年有更多便捷且舒適的電動車選擇。Horizon Plus除了將在今年中開始興建電動車製造工廠之外，也將配合生產投資計畫，在泰國建立一個研發設計中心，藉此強化技術開發，同時提升人員技術和能力，以支持電動車產業的永續發展。

另外，鴻海旗下鴻華先進於3月下旬參加第43屆泰國曼谷國際車展（BIMS）展覽，其自主開發的MODEL C以優異性能表現榮獲大會頒發「最佳節能休旅車獎」。

MODEL E則以科技創新獲頒「最佳概念轎車獎」。可以看出，鴻海集團多管齊下，深耕東南亞電動車市場。

電動車 鴻海 泰國

上一則

Fed加速轉鷹 股指連跌2日

下一則

調查：青少年憂心經濟 但敗家不手軟

延伸閱讀

福斯、賓士集團 銷日本車款漲價

福斯、賓士集團 銷日本車款漲價
赫茲擴大採購Polestar

赫茲擴大採購Polestar
電動小休旅車不到3萬元？本田和通用宣布聯手開發

電動小休旅車不到3萬元？本田和通用宣布聯手開發
鴻海大咬蘋果訂單 Q2淡季好忙

鴻海大咬蘋果訂單 Q2淡季好忙

熱門新聞

美國房市熱絡，但房價偏離基本面，專家擔心會形成房市泡沫。(Getty Images)

學者：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

2022-04-02 22:59
想要存下大筆財富，就得避免無效的存錢習慣。示意圖。（取材自Pexels）

不是有儲蓄就好 想荷包滿滿要避免這6大NG存錢法

2022-04-03 22:06
俄羅斯總統普亭發動侵烏戰爭，可能導致全球化局部倒退。 路透

俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年

2022-04-01 07:28
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

「大辭職潮」其實是大誤解 克魯曼：我錯了

2022-04-06 07:25
美國科技尖牙股「FAANG」第1季股價全面下挫，但臉書母公司Meta和Netflix跌幅最淒慘。路透

你丟我撿 他大舉敲進這兩支Q1跌最慘的尖牙股

2022-04-01 14:38
航空業者競推豪華艙等吸引顧客。（新航官網）

航空業推豪華艙 搶高階旅客

2022-04-01 12:52

超人氣

更多 >
中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像
習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭
南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死

南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死
華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…

華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…
密蘇里中餐館被寫負評 華人老闆爆內幕：網紅要求打折被我拒絕

密蘇里中餐館被寫負評 華人老闆爆內幕：網紅要求打折被我拒絕