恒大海外債務協商現轉機 避免20億美元現金被銀行強制執行

中國恒大傳與境外債權人達成協議，敲定參與重組整併及償還債務的方式，以免於被境外債務人接管恒大境外業務的威脅。（路透）

中國恒大 的海外債務出現轉機，中國恒大與一些最大的境外債權人達成協議，敲定參與重組 整併及償還債務的方式，此舉將有助於避免恒大20億美元的現金被銀行強制執行，以及免於被境外債務人接管恒大境外業務的威脅。

中國恒大約有3000億美元負債，是負債最多的中國房企，帳面上約200億美元未償美元債券 ，恒大去年第4季陸續爆出未能如期向外國債權人支付多筆利息。

華爾街日報報導，消息人士說，原則上同意的交易包括該公司支付債權人的顧問費，對該公司的財務健康狀況提供額外的盡職調查，並讓債權人在重組過程中發揮正式作用。

中國恒大6日暫未回覆置評。據了解，恒大在3月21日暫停交易後，目前公司股票仍然停牌，主要原因是去年全年財報難產，其實，財報出不來的原因也跟待償還債務搞不定有關。

這些協議代表著一種策略上的轉變。此前，一群債權人曾威脅要控告恒大，稱其在今年1月阻礙與他們的談判。恒大在3月披露銀行強制執行其一家主要子公司持有的20多億美元的資金後，雙方的關係再度緊張起來，這也迫使恒大態度放軟，願意坐下來談判才在日前達成協議。

恒大的債券仍處於深度賤賣水準，儘管該公司一些債券交易價格已從上個月為面值9%左右的低點略有回升。根據Advantage Data的資料，子公司20億美元現金被銀行強制執行使恒大債券交易價格與面值之比又下降約一個百分點。

香港高博金律師事務所的合夥人韓星(John Han)分析，債權人關於任命清算人的要求將得到承認，使得對其董事會的潛在接管成為可能，債權人或可嘗試繼續接管子公司，直到找到一家擁有資產或相當大現金流的企業，不過，一旦債權人試圖接管任何在中國大陸的資產，策略就會遇到法律障礙。

向海外債權人通報最新情況時，恒大表示，境外子公司現金被強制執行後，正努力從協力廠商投資者處籌集新資金，也許有更多的離岸子公司為在岸實體融資提供保證擔保情況；這最終或將侵蝕債權人可從恒大收回的資金。