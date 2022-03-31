戰事+封城 陽明：海運將出現報復性成長

陽明海運30日指出，根據過去經驗，戰後將有重建物資及民生必需品運輸需求出籠；上海封城 ，短期貨量減少，但市場需求強勁，運價高檔整理。只要戰事與封城因素解除，趕出貨潮就會出籠，貨櫃航運將湧現報復性成長，市場將迎來強勁反彈。

陽明30日舉行法說會，由總經理杜書勤主持，並與業務長張紹豐共同說明。

美國線長約簽署狀況是海運業景氣指標，杜書勤指出，美國線長約在5月1日生效，陽明今年談判非常順利，推估4月中會提前完成，反映市場對貨櫃需求量非常高，因此急著簽約。

張紹豐分析，今年美國線的長約談判，價格非常漂亮，長約價格比去年還高，是一個很滿意的漲幅。

特別的是，陽明全年美國線長約占比約五成，歐洲線長約占比10%，由於業界普遍看好貨櫃輪今年市場，因此保留更多艙位給現貨市場。

由於搶長約情況熱烈，陽明長約談判仍有六成進行中，陽明希望長約數量降低，但客戶希望增加，所以還在協商中；至於兩到三年的超長約，航商跟客戶在量與價各有堅持，談判情況更緊繃。

對於戰事與疫情 的影響，張紹豐分析，受到俄烏戰爭、中國大陸疫情封城影響干擾，市場需求確實有減緩，運費受挫，但陽明載運量維持九成到滿載，運價變化是短期因素，很快可能有轉變。

俄烏戰爭近期露出和談曙光，戰爭有望停火，貨量恐迎來報復性成長；上海封城，短期內貨量會減少，但市場需求很強勁，運價將繼續維持高檔整理；只要戰事與封城因素解除，趕出貨潮就會出籠。

國際油價 走揚後的市場展望，張紹豐認為，受俄烏戰爭對國際政經局勢影響，短期燃油價格預期將維持劇烈波動，隨戰爭有望和談，從現在開始油價有望往下走，樂觀看待會往下的態勢。

油價走勢仍需關注OPEC+增產幅度及速度，美歐等國對抑制油價策略比如釋放戰備存油、鬆綁對委內瑞拉及伊朗的石油制裁，美國頁岩油產能提升速度，新型能源發展對市場的衝擊等主要影響因素。