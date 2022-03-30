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美光升級桃園廠 加碼投資台灣

記者簡永祥／綜合報導
記憶體大廠美光科技加碼投資台灣。（本報資料照片）
記憶體大廠美光科技加碼投資台灣。（本報資料照片）

美商記憶體大廠美光去年底遭日媒揭露基於兩岸風險等事宜，加上日本政府拉攏，宣布斥資近70億美元前往日本廣島設立12吋DRAM新廠，但據調查，美光最近又啟動加碼投資台灣，尤其去年底宣布與聯電全球專利侵權撤案後，隔月即啟動桃園廠改造計畫，決定將桃園廠打造成全球首座採用極紫外光（EUV）微影設備生產最新一代DRAM的生產基地。

外界解讀，這是美光看重台灣半導體產業在全球扮演的重要地位，且無畏台海緊張情勢，持續加碼台灣的具體行動。美光目前是台灣最大投資外商，預料這項加碼投資台灣行動將受到全球重視。

美光同時網羅前英特爾大連廠研發主管盧東輝，接任台灣美光董事長，推動桃園廠升級及台中另一座新廠擴建二大重要投資。

美光不評論在桃園的相關投資計畫。不過，稍早美光宣布，未來十年內將在全球投資超過1500億美元，但預料未來主要投資案仍集中在台灣及新加坡等先進生產中心。

據調查，美光桃園廠的製程升級改造計畫，由於必須拆掉原本向南亞科購買的舊廠，又不能影響既有12吋廠產線，工程難度極高，目前已由中鼎工程承包，並於去年12月進行遷裝改建工程，預定明年7月完工。這個時間點正好是美光宣布與聯電大和解後，約略看出美光在官司告一段落，加速啟動製程升級行動，維繫在DRAM製程超車三星的領先地位。

據調查，美光今年將密集加速桃園廠的升級改造工程，將導入十奈米世代中首次採用EUV微影設備的高階製程，也是美光首次將EUV製程放在台灣。

明年七月完工後不僅將讓美光每月產能增加一點五萬片，同時也讓美光在DRAM的技術再上層樓，擴大領先優勢。

美光尚未透露桃園導入EUV製程改造計畫投資金額，不過因EUV設計昂貴，估計耗資恐達近千億元之高。

美光透露，過去三年平均每年在台投資30億美元，而美光稍早才斥資新台幣12.85億元，買下電池芯廠商長泓能源位於中科后里園區6300坪廠房，如今又啟動桃園廠升級改造行動，印證美光加碼台灣腳步未停歇。

投資 日本 新加坡

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