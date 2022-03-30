上海官方推出21措施 幫助中小企挺過疫情
上海本土疫情擴散實施「半封城」，為全力支持行業和企業克服困難、減少疫情對經濟社會的影響，官方近日頒布減稅降費、財政補貼、金融支持等21項助企業、促發展措施。
上海這項「全力抗疫情助企業促發展的若干政策措施」通知，對零售和餐飲行業重點崗位從業人員按照防疫要求定期開展核酸檢測的費用，給予全額補貼支持；對零售和餐飲企業防疫消毒的支出，給予補貼支持；對機場港口、冷鏈相關企業人員核酸檢測的費用，給予全額補貼支持。
「措施」指出，落實對增值稅留抵稅額實施大規模退稅政策，優先安排小微企業，對小微企業及按照一般計稅方式納稅的個體工商戶，存量留抵稅額於今年6月底前一次性全額退還，增量留抵稅額自今年4月1日起按月全額退還。
「措施」要求，對小規模納稅人階段性免徵增值稅，對小型微利企業年應納稅所得金額超過人民幣100萬元但不超過人民幣300萬元的部分再減半徵收企業所得稅；將科技型中小企業研發費用加計扣除比率提高到百分之百，加大中小微企業設備器具稅前扣除力度。
「措施」還指出，承租國有房屋從事生產經營活動的小微企業和個體工商戶，今年免除三個月租金，今年被列為疫情中高風險地區所在的街鎮行政區域，或因落實防疫要求嚴重影響經營活動的，再免除三個月租金、全年共計免除六個月租金；鼓勵大型商務辦公大樓、商場、園區等在協商的基礎上，為實體經營的承租戶適當減免租金。
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