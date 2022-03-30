上海官方推出21措施 幫助中小企挺過疫情

上海本土疫情 擴散實施「半封城」，為全力支持行業和企業克服困難、減少疫情對經濟社會的影響，官方近日頒布減稅降費、財政補貼、金融支持等21項助企業、促發展措施。

上海這項「全力抗疫情助企業促發展的若干政策措施」通知，對零售和餐飲行業重點崗位從業人員按照防疫 要求定期開展核酸檢測的費用，給予全額補貼支持；對零售和餐飲企業防疫消毒的支出，給予補貼支持；對機場港口、冷鏈相關企業人員核酸檢測的費用，給予全額補貼支持。

「措施」指出，落實對增值稅留抵稅額實施大規模退稅政策，優先安排小微企業，對小微企業及按照一般計稅方式納稅的個體工商戶，存量留抵稅額於今年6月底前一次性全額退還，增量留抵稅額自今年4月1日起按月全額退還。

「措施」要求，對小規模納稅人階段性免徵增值稅，對小型微利企業年應納稅所得金額超過人民幣100萬元但不超過人民幣300萬元的部分再減半徵收企業所得稅；將科技型中小企業研發費用加計扣除比率提高到百分之百，加大中小微企業設備器具稅前扣除力度。

「措施」還指出，承租國有房屋從事生產經營活動的小微企業和個體工商戶，今年免除三個月租金 ，今年被列為疫情中高風險地區所在的街鎮行政區域，或因落實防疫要求嚴重影響經營活動的，再免除三個月租金、全年共計免除六個月租金；鼓勵大型商務辦公大樓、商場、園區等在協商的基礎上，為實體經營的承租戶適當減免租金。