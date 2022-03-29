各國鬆綁 台灣航空雙雄夏季增班

無畏疫情 ，台灣航空雙雄夏季大增班。華航28日宣布，因應旅運需求，夏季班表將增載客航班服務，4、5月航班數將增加約20%；另，長榮 航空表示，4月起的夏季班表增加客運運能，預估較冬季班表成長約一成。

華航、長榮航說，隨著北美及亞洲各國大幅鬆綁邊境政策下，越太平洋旅客需求將步入復甦期，期盼台灣的境管規範、檢疫政策及轉機限制等能儘速放寬。

全球航空業自3月27日陸續展開夏季班表，華航亞洲區間航線 自3月底起擴大增班。長榮航空的夏季班表中，松山-羽田也恢復飛航。

航空雙雄均表示，將積極為後疫情時代旅運需求布局準備，並持續關注各國疫情狀況及邊境管制政策，以滾動式調整航班。

華航東南亞航線4月起泰國曼谷增為每周三班；新加坡增為每周兩班；馬來西亞檳城增為每周一班；菲律賓馬尼拉增為每周四班；越南胡志明市增為每周三班；越南河內增為每周三班；柬埔寨金邊增為每周兩班。

另外，東北亞航線包含日本東京成田、大阪、福岡、名古屋等航點均同步增加班次；4月起首爾仁川增為每周兩班；5月起再新增松山往返東京羽田航班，初期預計每周提供兩班服務。

雖然上海傳出疫情，因此啟動分區封城計畫，但因為考量到台商需求持續增加，華航兩岸航線飛航北京、上海浦東、廈門及成都，其中松山往返上海浦東增為每周六班；桃園往返上海浦東增為每周五班；高雄往返上海浦東增為每周三班；香港航線則增為每周五班載客服務。

此外，華航北美航線5月中旬起美國洛杉磯增為每周四班，搭配安大略每周一班，往返加州大洛杉磯地區達每周五班；加拿大溫哥華則自5月起增為每周一班；6月起再新增紐約航線服務。歐洲航線則是維也納復飛。

長榮航方面，日本航線除了目前飛航的東京、大阪、福岡航線外，4月28日起松山-羽田提供每周三班的載客服務。

4月飛往北美航班將由12班增加為13班，五月再增為15班；歐洲航線除了現行飛航的巴黎、倫敦航線外，維也納航線也將恢復飛航；曼谷、金邊航線也將由每周兩班增為每周三班。