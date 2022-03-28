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瑞幸門市逾6000家 擠下星巴克 躍居中國連鎖咖啡一哥

中國新聞組／綜合報導
中國咖啡連鎖品牌「瑞幸咖啡」近年迅速崛起，成為大陸最大的連鎖咖啡品牌。（路透）
中國咖啡連鎖品牌「瑞幸咖啡」近年迅速崛起，成為大陸最大的連鎖咖啡品牌。（路透）

瑞幸咖啡發布財報顯示，2021年在中國門市數量為6024家，首度超越有5557家分店的星巴克，成中國咖啡一哥，正式成為中國最大的連鎖咖啡品牌。

綜合媒體報導，瑞幸咖啡近日發布2021年財報，顯示總淨收入為79.653億元人民幣（約12.5億美元），較2020年大幅成長了97.5%。

因財務造假而一度在美國面臨訴訟的瑞幸咖啡，今年2月間繳清1.8億美元的和解金後，繼續在中國的咖啡市場「大顯身手」。

然而，剛奪下中國咖啡市場龍頭的瑞幸恐怕不能太過鬆懈，同樣誕生於中國的本土咖啡品牌正虎視眈眈，依循著過往瑞幸曾經走過的發跡道路，準備瓜分市場，甚至挑戰龍頭地位。

每日經濟新聞、界面新聞報導，在2015年誕生於上海的Manner咖啡，從一間街邊小店開始，如今已是市值約28億美元的大型企業。今年3月8日至10日間，更一口氣在全中國的10個城市，新開設超過200間門市，當中143家在上海，其發展模式與瑞幸十分相似。

報導提到，在市場人士眼中，Manner的成長軌跡和瑞幸的經歷有異曲同工之妙，而且是循著瑞幸的模式分食市場，「Manner的融資速度、開店速度都頗有奮起直追的野心」。

據報導，截至2021年底，從門市數量來看，Manner已經成為了上海第三大咖啡連鎖品牌，僅次於星巴克和瑞幸。據Manner官方公布的資料顯示，3月初增設的200多家門市中，143家位於上海，占比超過70%。

報導引述市場分析機構「易觀分析」的品牌零售行業分析師李心怡指出，上海是中國咖啡接受度最高的城市之一，其咖啡消費水準已經與國外成熟的咖啡消費市場水準相當，因此在上海拓店一方面有助於穩固Manner的基本盤，另一方面也是一種比較謹慎的擴張方式。

然而，Manner在上海的商業模式是否能在其他城市和區域適用，將成為未來發展的一大挑戰。李心怡指出，人才管理、財務開支都會帶來一定程度的壓力，「最大的壓力可能來自於供應鏈以及品控」。

咖啡 星巴克 供應鏈

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