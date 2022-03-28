原料飆升 中國民生用紙掀漲價潮 下月還會調高

3月下旬以來有逾20多家中國紙企宣布漲價。圖為一家造紙廠工人在生產作業。（中新社）

由於紙漿原材料價格飆升，中國民生用紙也難逃今年這波「漲價潮」，據統計，3月下旬中國中國已有超過20家紙類企業宣布漲價，影響範圍涵蓋印刷用紙、瓦楞紙，甚至是衛生紙、面紙等日用品項。專家認為，考量中國紙漿進口依存度達60%以上，預計4月紙價還會繼續窄幅上漲。

據中國國家統計局監測數據顯示，3月上旬，全中國主流紙漿（進口針葉漿）價格為每公噸人民幣7009.8元（約1103.9美元），相較1月上旬的均價人民幣6111.6元（約962.4美元），漲幅達到14.7%。

申銀萬國證券 表示，漲價主要來自供給端的收縮。加拿大、芬蘭等地分別受到極端天氣及罷工等影響，加上交通運輸受阻，出貨量下滑，與此同時，巴西減少對中國闊葉漿的出口量，轉到價格、需求較高的歐美地區。

在此之下，據中國紙業大數據平台「紙引未來網」統計，3月17日以來，已分別有鳴紙業、博匯紙業、太陽紙業、中順潔柔、岳陽林紙等20多家紙廠發布漲價函，其中多家上市企業價格調漲每公噸人民幣100元到300元不等（約15.7美元到47.2美元），涵蓋生活用紙、文化用紙或瓦楞紙、箱板紙等領域。

中新社報導引述北京 市西城區某打印店工作人員坦言，店裡紙張進貨價格，近期上漲了10%至15%；北京市豐台區一居民則表示，由於超市常常促銷，漲價感受不特別明顯，但他舉例，某品牌的一袋捲紙（捲筒衛生紙）促銷時賣人民幣19元多，現在一袋要人民幣32元。

展望後市，卓創資訊分析師 尹婷表示，就近期監測來看，能源價格漲幅對市場影響不是特別大，成本上漲主要因為漿料，考量中國文化用紙短期內仍有需求的支撐，4月份價格可能還會窄幅上漲。

華安證券分析師馬遠方說，內需方面，當前至4月底為傳統旺季，不排除紙類企業再次小幅提漲可能。