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美揮刀制裁鄭州儀器設備公司 中外交部批霸凌

記者黃雅慧／綜合報導
鄭州「南北儀器設備公司」遭美國制裁。（取材自公司官網）
鄭州「南北儀器設備公司」遭美國制裁。（取材自公司官網）

美國再度對中企使出制裁大棒。據路透報導，美國務院於24日宣布依據「伊朗、北韓和敘利亞不擴散法案」制裁一家中國公司、五家北韓和俄羅斯實體與個人。原因在於中國鄭州「南北儀器設備公司」向敘利亞供應由澳洲集團（Australia Group）化學和生物武器防擴散制度控制的設備。針對美國制裁，中國外交部批美是「出於政治目的典型霸凌行徑」。

美國務院24日發布制裁聲明中宣稱，「這一決定強調，所有國家都需對北韓和敘利亞推進其令人擔憂的（武器）擴散計畫的工作保持警惕。」同時還指出，「對這家中國公司的制裁凸顯北京在實施出口管制及其不擴散記錄方面的缺陷。」

據鄭州南北儀器設備公司官網顯示，主業經營實驗室儀器，製冰機，化學分析儀器等。

據了解，此次制裁持續時間兩年，內容包括限制美國政府與上述實體和個人進行採購、援助、出口活動。

事實上，美國近期頻頻以「武器擴散」對中國企業施壓。自2020年以來便多次援引相關法案制裁中國企業。當時的中國外交部發言人耿爽曾表示，反對美國以國內法對其他國家實施單邊制裁與所謂「長臂管轄」。

而美最近一次的制裁行動落在1月21日，美國政府以從事導彈技術擴散活動為由，宣布對中國三家企業實施制裁。當時，中國外交部發言人趙立堅便回應，「美方出於政治目的，以各種藉口制裁打壓中國企業。這是典型的霸凌行徑。中方對此強烈不滿、堅決反對。」

趙立堅當時還表示，中國官方一貫反對大規模殺傷性武器及其運載工具的擴散。且對導彈及相關物項和技術實行嚴格的出口管制。

北韓 國務院 趙立堅

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