鴻海電動車MIH聯盟 目標2025年發揮效應、擴大出海口

由鴻海推動的MIH聯盟25日舉行會員大會，前排由左至右為MIH執行長鄭顯聰、鴻海董事長劉揚偉。（圖：MIH提供）

鴻海 集團強攻電動車 ，推動的MIH聯盟25日舉行2022年度首次會員大會，鴻海找來電動車整車組裝客戶暨夥伴Lordstown、Fisker及泰國 國家石油（PTT） 高層出席力挺，MIH執行長鄭顯聰指出，2023至2024年將會做好進入市場的準備，目標是在2025年在國際市場發揮聯盟效應、擴大出海口。

MIH聯盟舉行今年首次會員大會，邀請200家至250家會員參與實體盛會，公布各會員未來產品的規劃與想法，幫助夥伴及早進行策略布局。MIH也特別找來美國在台協會與泰國PTT旗下子公司Arun+，向MIH會員提供招商機會，中東、東南亞地區等的發展計畫也在積極進行中。

MIH重要成員包括Lordstown、PTT、Fisker、Aptera、Monarch、鴻華等都積極站台力挺。Lordstown Motors總裁Edward Hightower、PTT執行副總裁Ekachai Yimsakul、美國Fisker董事長兼執行長Henrick Fisker等鴻海集團目前電動車重點客戶透過視訊發言或親自與會，成員也對美國、中東、泰國及東南亞市場展現高度興趣。

劉揚偉指出，轉型電動車是百年難得一遇的契機，即將發生爆炸性成長，現在只是剛剛開始而已。他表示，電動車最核心的關鍵技術就是三電系統：電池、電機、電控，加上軟體及半導體等，誰先一步掌握這些技術就能掌握電動車的天下。

劉揚偉25日與鴻海集團E事業群處總經理暨HORIZON PLUS執行長邱創儀及D事業群總經理簡宜彬全程與會，他一一回應會員提問，在鴻海集團陸續拿下整車組裝訂單後，為了強化MIH夥伴有共同參與商機的信心，劉揚偉積極「穩軍心」。

MIH以五年做為目標，2020年正式對外介紹電動車開放平台概念，2021年成立MIH Consortium，鴻海今年將發表電動車Reference Design，展開Model C / Model E 在各地區招商大會，年底會有包含基於drive by wire API開發的level2和level 4參考設計的自動駕駛、提供以zero-trust設計理念的車用安全開發環境、以及針對zonal設計的電子電氣架構車身控制測試台架等工作小組成果的重大發表。