寧德時代傳來美設廠 計畫投資50億美元蓋廠

全球最大電動汽車電池生產商寧德時代，傳為特斯拉 等國際客戶供貨，將在北美選址建造年產能達80 GWh（百萬度），生產鎳錳鈷電池和磷酸鐵鋰電池的大型工廠，計畫投資 50億美元蓋廠，員工數將逾1萬多名。

界面新聞報導，針對來美投資、設廠，寧德時代沒有否認，但回應不予置評。

值得關注的是，寧德時代董事長曾毓群、董事會秘書兼副總經理蔣理、財務總監鄭舒2月中出面接待包括高瓴資本、騰訊投資、淡馬錫、紅杉資本等知名投資機構集體調研時，曾被問是否考慮要去美國建廠？

曾毓群回應，因為與美國客戶互動較多，既包括新勢力，也包括傳統車企，雙方共同探討了各種可能的供應及合作方案，以及本地化生產的可能性。但他也語帶保留表示，最終具體投資情況還需考慮到工人培訓、效率、工會等因素對品質與成本的影響。

據彭博報導，寧德時代高管月初飛往墨西哥開會，據知情人士表示，寧德時代在北美的新工廠將為特斯拉和其他汽車製造商供貨。

金投網報導，日本動力電池龍頭松下近日宣布斥資數十億美元在美國購買土地建設電池工廠，為特斯拉生產供應高容量鋰離子電池新型4680鋰電池。除了松下搶進特斯拉供應鏈 ，LG能源、億緯鋰能、比克電池今年也陸續投入量產特斯拉4680鋰電池。

競爭對手爭相布局卡位，寧德時代也不能放慢腳步。2021年全球動力電池裝機量前十名分別為：寧德時代、LG新能源、松下、比亞迪、SK On、三星SDI、中創新航（中航鋰電）、國軒高科、遠景動力、蜂巢能源。

寧德時代已連續五年登上全球最大、也是全球市占率最高的電池廠商，全球裝機量達到96.7GWh，市場占有率為32.6%，位列全球第一。

不過，今年 2月寧德時代突遭股價大跌，網絡平台傳出寧德時代被制裁、與特斯拉談崩等負面消息。如今寧德時代傳為特斯拉在北美選址建廠，等於宣告確保供應鏈。

IT之家報導，有消息稱特斯拉為了2022年的銷量計畫已向寧德時代預訂45GWh磷酸鐵鋰電池，主要用於Model 3 和 Model Y 車型。