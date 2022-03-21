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三一重工赴瑞士發GDR

記者戴瑞芬／綜合報導

中概股遭美制裁踢鐵板，中國工程機械巨頭三一重工找出路，宣布擬境外發行全球存託憑證（GDR）並在瑞士證券交易所上市。搭橋「 滬倫通」籌資管道，為中資公司海外上市籌資另闢捷徑。

滬倫通是上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯互通的機制，符合條件的兩地上市公司，可以發行存託憑證（DR）並在對方市場上市交易。

好比滬港通打通AH股資本項下人民幣輸出和回流；滬倫通則是人民幣輸出到倫敦離岸市場，也讓人民幣從歐洲回流到上海。且相對滬港通，滬倫通體量更大。

今年二月大陸證監會進一步將瑞士和德國納入滬倫通互聯互通機制，在滬倫通規則修訂後，三一重工搶頭香，成了首家擬在瑞士證券交易所發行GDR。

三一重工公告，擬境外發行全球存託憑證(GDR)並在瑞士證券交易所上市，發行規模、發行方案、募集資金用途及使用可行性等尚在論證中。

三一重工總裁向文波表示，發展海外工程機械市場的拓展重心，也將從亞洲和中南美市場，逐步擴大到北美和歐洲等市場。

同時表示，境外發行全球存託憑證並上市是基於推進國際化戰略、看好中歐資本市場互聯互通、利用境外資本市場的重要舉措。

路透報導，迅實資本董事長應偉平指出，在瑞士交易所上市的外國公司比例相較歐洲其他交易所都更高，且其在投資者保護和監管上都相對公允，避開了很多政治敏感，這都吸引中資企業，未來也很可能有愈來愈多中國企業去瑞士上市。

證券 投資 德國

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