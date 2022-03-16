斥資1.5億美元 鴻海與沙國談建廠

華爾街日報引述知情人士報導，鴻海 正與沙烏地阿拉伯洽談參與一宗90億美元的合資案。合資案計畫建造一座多用途工廠，生產微晶片、電動汽車零組件和顯示器等其他電子產品。

針對外界傳聞，鴻海15日並未回應。

消息來源透露，沙國政府正評估鴻海所提的投資 條件，在西北部新未來城（Neom）設立多生產線工廠，製造與表面黏著技術（SMT）有關產品及晶圓。新未來城是沙國聚焦科技，在沙漠全力發展的城市。

據了解，鴻海在全球多個地點提出類似的投資計畫。一位知情人士表示，除了沙國，鴻海也正在與阿拉伯聯合大公國接觸，設廠計畫也有可能落腳在阿聯。華爾街日報指出，鴻海在美國與中國貿易戰關係緊張後，尋求分散生產據點，以免營運受到傷害。

消息來源透露，沙國要求鴻海保證，在沙國新未來城的工廠，將來至少三分之二產能必須是鴻海既有供應鏈的一環，以確保該廠產出有買主，且最終可以賺錢。

鴻海集團則想要爭取大型投資優惠與獎勵，像是融資、免稅期、水電補貼等，來換取協助沙國建立高科技製造業。

另一位了解雙方商談的人士說，沙國可能提供直接的股本投資，或是給予工業開發貸款，由當地銀行發行低利債券、出口獎勵等方式，爭取鴻海投資。

鴻海上個月曾經公告，斥資約5.625億沙烏地里亞爾（約1.5億美元），取得新設合資公司8.2%股權，外界認為，這顯示鴻海的電動車 版圖已開進中東地區。

鴻海指出，目前以合資方式新設的公司名稱待定，這筆交易將取得合資公司5625萬股權，占總數8.2%，每單位價格為10沙烏地里亞爾。

據了解，此為去年11月法說會提到的中東合作案，鴻海將在當地負責軟體平台，未來新合資公司將聚焦電子電氣架構（EEA）、軟體及雲端，發展轎車或休旅車等乘用車。

法人表示，鴻海將攜手沙烏地阿拉伯合組合資公司，並採用BMW授權的底盤組裝電動車，此舉將可以幫助仰賴石油為主的沙國，加速推動經濟多元化，並為鴻海的全球電動車布局再下一城。