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中國嚴防豬肉油價「共振」推高通膨牽動物價

記者黃雅慧／綜合報導
中國2月CPI年漲0.9%，另比上月漲幅擴大0.2個百分點。其中，豬肉價格年減42.5%。（ 中新社）
中國2月CPI年漲0.9%，另比上月漲幅擴大0.2個百分點。其中，豬肉價格年減42.5%。（ 中新社）

中國國家統計局於9日公布2月消費者物價指數（CPI）年漲0.9%，與上個月持平； 生產者物價指數（PPI）年增8.8%，較上月漲幅回落0.3%，2月PPI與CPI之間的「剪刀差」進一步收斂0.3個百分點至7.9%。

分析認為CPI將逐月回升，上半年或達到1.5%左右，下半年或有衝高風險，要重點關注豬肉價格和國際油價波動，警惕「豬油共振」推高通膨。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀，CPI方面受春節因素影響，鮮菜、水產品和鮮果價格均有不同程度上漲，帶動食品價格較上月漲1.4%，受能源價格上漲帶動，非食品類也較上期轉漲。

分析指出，未來CPI漲幅主要受到豬肉價格與國際能源價格等因素影響。東方金誠首席宏觀分析師王青認為，短期內豬肉價格仍將面臨壓力，CPI會繼續在1%以下區間運行。年中之後，伴隨豬肉價格回升，以及消費修復加快，CPI年增率將出現趨勢性溫和上行，全年中樞有望運行在2%左右。

蘇寧金融研究院宏觀經濟中心副主任陶金指出，鑑於目前消費整體恢復趨勢尚不明確，CPI不會有明顯上行。不過，從能繁母豬存欄量等指標來看，豬價可能在第2季末有所回暖，從而抬高CPI。此外，地緣政治因素導致原油供給受限，油價將維持高位，這會推升中國運輸服務成本。

而PPI受到低基期、能耗雙控等政策影響，未來料將維持下行。據界面新聞報導，粵開證券首席經濟學家羅志恆表示，在去年高基數作用下，PPI年增率下行趨勢不會改變，但受國際地緣政治動盪和中國穩增長政策影響，下降速度可能較慢；陶金也認為，在製造業投資企穩，需求端有撐，同時輸入性通膨壓力呈現影響下，短期內PPI降幅可能有限。

油價 指數 投資

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