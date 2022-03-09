我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#18：否決「基輔戰鬼」美拒波蘭轉交MIG-29戰機

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

中國加快數位、綠色化消費需求

記者林宸誼／綜合報導

中國工信部部長肖亞慶指出，要多措並舉擴大消費需求，依託境內強大市場，深入推進增品種、提品質、創品牌行動，大力發展優質製造，進一步擴大新能源汽車、智慧家電等重點領域消費，培育壯大綠色消費、數位消費等新型消費。

財經網報導，肖亞慶強調，工信部將在抓政策落實上下功夫，會同各地區、各部門全面落實振作工業經濟和中小企業紓困解難系列政策。要優化製造業發展環境，發揮全系統聯繫幫扶企業工作機制的作用，及時協調解決企業生產經營面臨的困難問題。推進清理拖欠中小企業帳款工作，加大整治亂收費行為，減輕企業負擔。

肖亞慶表示，工信部接下來要在提高製造業水準下功夫，加快數位化、綠色化轉型；將堅持改革開放，支持外資企業加大對中高階製造、研發中心等領域投資。

中國總理李克強的政府工作報告中，就明確提到要繼續支持新能源汽車消費，並提出減稅降費、維護產業鏈供應鏈安全穩定等政策，對包括新能源汽車產業在內的實體經濟加大支援力度。

工信部正抓緊研究新能源汽車車購稅優惠延續等支持政策，優化「雙積分」管理辦法，穩定市場預期，支持新能源汽車消費。著眼於滿足動力電池等生產需要，工信部將會同有關部門堅決打擊囤積居奇、哄抬物價等不正當競爭行為。

汽車 紓困 李克強

上一則

台灣出口最強2月 創下連20紅

下一則

華為籌措資金 再發4.7億美元短債

延伸閱讀

電動車抗高油價 特斯拉受惠

電動車抗高油價 特斯拉受惠
釋出寬鬆訊號 李克強：因城施策 保障住房需求

釋出寬鬆訊號 李克強：因城施策 保障住房需求
中工信部約談稀土等重點企業 要求不得參與炒作囤積

中工信部約談稀土等重點企業 要求不得參與炒作囤積
中國新能源車補貼 比亞迪、特斯拉領最多

中國新能源車補貼 比亞迪、特斯拉領最多

熱門新聞

美國房貸利率下跌，可能帶動房價攀高。美聯社

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

2022-03-02 11:55
俄羅斯總統普亭。路透

國際制裁有一劍封喉的威力 謝金河：俄羅斯經濟恐拖垮

2022-03-05 20:12
市場若少了俄國原油供應，將產生莫大影響。（美聯社）

美國曝險？填補空缺？禁運俄國石油 5影響一次看懂

2022-03-06 01:20

理財Q&A／領退休金10策略 確保夠用

2022-02-28 02:00
載送大約4000輛福斯汽車但在大西洋上起火的巴拿馬籍貨輪費利西蒂艾斯號1日沈沒。(歐新社)

福斯貨輪燒1周沉了 保持捷、藍寶堅尼共4000輛拖不回

2022-03-01 19:28
避險基金公司Hermitage Capital執行長暨共同創辦人布勞德，有「寡頭獵人 」之稱。路透

怎樣才能制止普亭？「寡頭獵人」獻策：斷其資源

2022-03-03 11:03

超人氣

更多 >
拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小

拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小
開戰Day14／烏克蘭蘇梅人道走廊將持續 5000人分2次疏散

開戰Day14／烏克蘭蘇梅人道走廊將持續 5000人分2次疏散
預知敗亡紀事？俄國國安局密件 預測戰爭結束時間

預知敗亡紀事？俄國國安局密件 預測戰爭結束時間
Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤

Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤
「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜

「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜