中國加快數位、綠色化消費需求

中國工信部部長肖亞慶指出，要多措並舉擴大消費需求，依託境內強大市場，深入推進增品種、提品質、創品牌行動，大力發展優質製造，進一步擴大新能源汽車 、智慧家電等重點領域消費，培育壯大綠色消費、數位消費等新型消費。

財經網報導，肖亞慶強調，工信部將在抓政策落實上下功夫，會同各地區、各部門全面落實振作工業經濟和中小企業紓困 解難系列政策。要優化製造業發展環境，發揮全系統聯繫幫扶企業工作機制的作用，及時協調解決企業生產經營面臨的困難問題。推進清理拖欠中小企業帳款工作，加大整治亂收費行為，減輕企業負擔。

肖亞慶表示，工信部接下來要在提高製造業水準下功夫，加快數位化、綠色化轉型；將堅持改革開放，支持外資企業加大對中高階製造、研發中心等領域投資。

中國總理李克強 的政府工作報告中，就明確提到要繼續支持新能源汽車消費，並提出減稅降費、維護產業鏈供應鏈安全穩定等政策，對包括新能源汽車產業在內的實體經濟加大支援力度。

工信部正抓緊研究新能源汽車車購稅優惠延續等支持政策，優化「雙積分」管理辦法，穩定市場預期，支持新能源汽車消費。著眼於滿足動力電池等生產需要，工信部將會同有關部門堅決打擊囤積居奇、哄抬物價等不正當競爭行為。