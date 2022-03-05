中國設定今年經濟增長目標5.5% 為近30年來最低

中國第十三屆全國人民代表大會第五次會議5日上午在北京人民大會堂開幕。國務院總理李克強於會中發表今年的政府工作報告。新華社

中國國務院 總理李克強 5日發表的政府工作報告，將今年中國GDP增長目標設定為5.5%，低於去年的「6%以上」。這也是中國自1991年以來，近30年官方所設定的最低經濟增長目標，但符合當前中國經濟所面臨的基本形勢。

李克強在今年政府工作報告中提出，今年發展主要預期目標是：GDP增長5.5%左右；城鎮新增就業 1,100萬人以上，城鎮調查失業率全年控制在5.5%以內；消費者物價指數（CPI）漲幅3%左右；居民收入增長與經濟增長基本同步；進出口「保穩提質」，國際收支基本平衡。

李克強表示，今年經濟增速預期目標的設定，主要考慮「穩就業、保民生、防風險」的需要，並同近兩年平均經濟增速以及「十四五」規劃目標要求相銜接。他說，「這是高基數上的中高速增長，體現了主動作為，需要付出艱苦努力才能實現」。

2021年，中國GDP增長8.1%，城鎮調查失業率平均為5.1%，CPI上漲0.9%。

對於李克強所提出的今年總體經濟發展目標，中國國家發展和改革委員會主任何立峰表示，去年中國GDP總量按當時匯率計算約17.7兆美元，一年增長約3兆美元，說明中國經濟發展後勁很強、韌性很強，市場主體活力和抗風險能力很強，這也是中國實現今年GDP增長目標5.5%左右的信心所在和基礎所在。

何立峰指出，今年中國將繼續實施大規模減稅降費，同時針對中小微企業，特別是中小微製造企業碰到的問題矛盾，推出一系列應對措施，確保企業能平穩健康發展。

何立峰說，從2月情況來看，中國用電量、發電量持續增長，企業出口保持兩位數增長，說明中國有能力、有信心、有基礎、有條件，繼續保持經濟運行在合理區間。

中共中央早前曾提出，中國經濟正面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的「三重壓力」。對於李克強將今年經濟增長目標設在5.5%左右，中原銀行首席經濟學家王軍對上海《第一財經》表示，5.5%是一個需要努力爭取才有可能完成的任務。

王軍指出，針對當前中國經濟出現的下行壓力大、復甦不均衡、局部風險高等問題，特別是要避免出現「滯脹」（停滯性通貨膨脹）風險，需推出著眼於高質量發展的全面經濟振興計劃，方能避免經濟繼續失速甚至出現「硬著陸」。

中國去年GDP年增率雖然高達8.1%，但呈現前高後低、逐季下滑走勢，一至四季度的GDP年增率分別為：18.3%、7.9%、4.9%、4.0%。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華預期，兩會後中國官方可望進一步推出紓困、支持政策，以促進內需加快恢復，但將不會是「強刺激」。