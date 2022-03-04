鴻海電動巴士 拚自製率90%

鴻海電動巴士3日正式交車給南台灣客運業者三地集團。（圖：鴻海提供）

鴻海 旗下電動巴士Model T 3日交付高雄客運，初期目標30輛，宣告集團電動車 開啟出貨首頁，開始挹注營運。鴻海董事長劉揚偉透露，Model T國產自製程度已達65%，2024年將提升到90%。Model T國產自製程度令人驚艷且持續拉升，業界看好鴻準、廣宇、乙盛-KY等「鴻家軍」業績跟著旺。

鴻華先進並宣示，目標三年內拿下台灣電動巴士五成以上市占，總量逾1.5萬輛。這意味未來三年，鴻海電動巴士將較現在大增500倍。

劉揚偉表示，Model T無論概念、設計、製造均在台灣，超過65%以上零組件皆由MIH聯盟成員和台灣供應商提供，高雄是Model T的第一站，未來將結合鴻海集團全球電動車產業布局陸續地開展。

業界預期，包括鴻準、廣宇、乙盛等「鴻家軍」，都扮演鴻海電動車高度國產自製化的關鍵角色，隨鴻海電動車出貨持續放量且自製化朝九成邁進，意味本土元件用量將同步大增，鴻準、廣宇、乙盛業績跟著旺。

其中，鴻準因應鴻海集團發展電動車事業，銜命開發車用鋁合金壓鑄技術，去年已順利在中國瀋陽廠生產，並獲得歐系車廠採用。業界指出，車用鋁合金壓鑄技術難度高，目前僅特斯拉 有能力自製，鴻海集團藉由鴻準的能量，已可達到與特斯拉同等級的車用鋁合金壓鑄技術，鴻準助攻下，鴻海集團發展電動車事業如虎添翼，鴻準也將獨吃電動車相關的鋁合金壓鑄大單。

廣宇目前車用產品布局，一方面與鴻海集團搭配，例如Model T的線束可望由廣宇提供；鴻海明年將量產的Model C，以及之後的Model E兩款電動車，廣宇也有機會供應線材。乙盛也是鴻海集團電動車關鍵材料供應商。此前，乙盛已打入特斯拉供應鏈，受惠進階總成件供貨，擴產效益顯現，加上搭上電動車成長浪潮，乙盛看好今年全年車用產品出貨動能。

鴻海Model T交車儀式3日在高雄市長陳其邁見證下，由劉揚偉交付Model T方向盤予以高雄客運大股東三地集團執行長鍾育霖，象徵鴻海集團旗下鴻華先進首款電動車正式上路，Model T將加入高雄24區公車路線。

劉揚偉預告，目標2024年推出自製電動車最關鍵元件之一的鋰鐵電池，屆時將達到電動巴士自製率提升到90%的目標。這意味肩負鴻海集團衝刺電動車電池技術開發重任的碩禾、榮炭技術將有大突破，成為鴻海電動車自製率躍進大增最大功臣。

碩禾、榮炭現階段已完成全新含石磨負極材料第一代產品，效能與容量居市場領先群，新產品是成就鴻海電動車續航力能高達750公里的主要原因。碩禾與榮炭開發出第一代石墨負極材料，容量大於420mAh／g，循環300周仍可維持80%以上保持率，領先市場進度，去年已向客戶推廣，而相關產線也正在建置中，估計最快今年就能量產出貨。