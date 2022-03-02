中國製造業 連4月處景氣擴張區

中國2月製造業PMI為50.2%，比上月上升0.1個百分點，繼續高於臨界點。（取材自新京報）

中國物流與採購聯合會、中國國家統計局服務業調查中心1日公布中國2月製造業採購經理人指數 （PMI）為50.2%，比上月上升0.1個百分點，繼續高於臨界點，且連續4個月處於擴張區間，製造業景氣水準略有上升。

據中國國家統計局網站消息指出，從分類指數來看，在構成製造業PMI的5個分項指數中，生產指數和新增訂單指數均高於臨界點，原物料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，2月，中國企業節後復工 復產情勢良好，製造業PMI繼續在擴張區間平穩運行，需求改善，預期向好，景氣水準略有回升，呈現包括供需兩端均有所擴張、價格指數漲幅較大、產業結構調整穩步推進、企業預期繼續回暖及大、中型企業景氣水準有所上升的特點。

不過，趙慶河也指出，高耗能行業PMI為48.3%，低於上月1.4個百分點，高耗能行業景氣水準低位運行。

他強調，雖然中國製造業景氣水準有所回升，但企業生產經營中仍存在諸多突出問題，反映原物料成本高、勞動力成本高、資金緊張問題的企業比重分別為60.2%、36.3%和32%，均比上月有所增加，當前仍需推進助企紓困 等政策落實，為製造業穩定增長提供有力支撐。