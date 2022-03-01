中國新能源車補貼將延長 研究稅務優惠與退場銜接

面對外界關注2022年新能源汽車 補貼退場，中國工信部首度鬆口將延續補貼政策指出，儘快研究明確新能源汽車「車輛購置稅」優惠延續等支持政策，做好與補貼退場的有效銜接，穩定市場預期。

中國國務院 新聞辦公室28日舉行「促進工業和信息化平穩運行和提質升級」發布會。工信部長肖亞慶就經濟開局情況表示，1月汽車產銷、煤炭日均產量、中小企業發展指數均實現增長，製造業PMI連續三個月穩定在50以上，截至2月20日，春節後復工企業已達到95.5%，顯示工業經濟延續回升趨勢，總體運行穩平。

但肖亞慶也坦言，受多重因素影響，工業經濟穩定恢復的的趨勢還不夠牢固。就2022年重點工作，他表示，將全力提振工業經濟、打通重點產品供給、提振製造業有效投資 ，和多措並舉擴大消費需求。

如何擴大消費？肖亞慶表示，將繼續實施新能源汽車購置稅補貼、充電設施獎勵補貼、車船稅減免優惠等政策。同時，展開新能源汽車、綠色智能家電、綠色建材下鄉活動，並深入推進增品種、提品質、創品牌的「三品」行動，全力支持外貿企業擴大出口。

在此之前，中國財政部、工信部曾公告，2022年新能源汽車補貼標準，將在去年基礎上減少30%，並確定今年底終止補貼。

工信部副部長辛國斌在回應媒體提問時，進一步鬆口稱，將從五方面推進新能源汽車發展，一是完善支持政策，二是支持創新突破，三是促進市場拓展，四是強化資源保障，五是加強安全監管。

他說，將儘快研究明確新能源汽車購稅優惠延續等支持政策，優化「雙積分」管理辦法，做好與補貼退場的有效銜接，穩定市場預期。