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比亞迪智能駕駛供應商 棄華為換百度

記者黃雅慧／綜合報導

比亞迪棄華為，選擇百度為智能駕駛供應商。科創版日報報導，百度向比亞迪提供行泊一體的ANP智駕產品與人機共駕地圖。據了解，百度智駕團隊已提前進場配合比亞迪進行開發，不久將實現合作車型量產。

經中國汽車訊息平台「蓋世汽車」查證，百度表示，「年前已確定，之後的財報中會提及」。

百度與華為兩大互聯網科技巨頭近年在智能駕駛系統領域受到矚目。華為在2020年宣布推出「ＨUAWEI HiCar」車機系統，其基於萬物互聯的鴻蒙OS，並以5G先進技術研發。該系統優點除了自動駕駛外，一大特色是遇到惡劣天氣以致自駕無法作用時，能雲端操控駕駛前行。

而比亞迪先前車款「漢」便搭載華為HiCar車機系統，當時輿論認為華為與比亞迪強強聯手，將對市場帶來變革。也因此，許多人認為比亞迪可能會在智能系統上與華為繼續合作。

但不容忽視的是，百度在智能駕駛上來勢洶洶。事實上，百度較早布局自駕車領域。2020年推出自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」，瞄準兆元賽道。去年，百度創始人、董事長兼CEO李彥宏在百度AI開發者大會上表示，百度已成為全球最大的自動駕駛出行服務提供商，去年第3季「蘿蔔快跑」提供了11.5萬次服務。

李彥宏曾表示，用車路協同方案做自動駕駛，是百度堅持、並且看好的技術路線。

百度 華為 自駕車

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