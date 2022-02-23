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鴻海攻元宇宙 斥資1億美元 入股XRSPACE

記者蕭君暉／綜合報導
鴻海董事長劉揚偉（左）攜手XRSPACE董事長周永明，打造元宇宙生態系。（圖：鴻海提供）
鴻海董事長劉揚偉（左）攜手XRSPACE董事長周永明，打造元宇宙生態系。（圖：鴻海提供）

鴻海進軍元宇宙出手了，22日宣布斥資上限1億美元，入股由宏達電前執行長周永明創辦的虛擬實境應用商XRSPACE，雙方將結合各自優勢，建立完整元宇宙生態系統。

鴻海集團董事長劉揚偉認為，電動車與元宇宙是「產業接下來兩件大事」，「鴻海集團不會缺席，一定會有元宇宙相關產品」。鴻海昨天正式與XRSPACE簽訂合作備忘錄，雙方協議鴻海第一階段將先投資XRSPACE 1500萬美元，取得約9.09%至9.68%股權。

XRSPACE由周永明於2017年創立，專注打造完整的元宇宙應用發展。鴻海入股後，將藉由XRSPACE擁有的虛擬空間掃描和互動、視覺運算、渲染、手勢互動和全像追踪、人工智慧等技術，結合鴻海在軟硬體平台垂直整合的設計製造能力，建立起完整的元宇宙生態系統。

劉揚偉透露，集團對元宇宙的策略和電動車一樣，會朝平台化的方向發展，從擴增實境（AR）／虛擬實境（VR）、軟體、基礎設施、內容與應用等五大領域都已經有所布局。

他強調，目前因雲端服務浮現的需求，造就了包括更為強大的伺服器架構、龐大的雲端資料儲存，以及雲計算能力等市場潛力，元宇宙將加速此成長力道，鴻海作為全球最大的資料中心伺服器供應商，來自伺服器的營收已接近兆元新台幣，已經是元宇宙硬體市場最大受惠者，未來將會積極抓住這個成長機會。

鴻海集團已從攝像頭、3D Projector、光學鏡片、顯示光源、晶片、傳感器、PCB、外殼機構件、AR／VR到雲端伺服器、雲儲存、雲計算等，已逐步完善起上下游的硬體產業生態鏈。透過此次合作，鴻海將提升軟體實力、擴大硬體出海口，以及第一線了解消費者市場的需求，發揮產業上下游整合的優勢。

周永明表示，要做到更大的元宇宙，需要跟雲端、AI、邊緣運算、儲存、網路及5G結合，也是與鴻海策略結合的一大重點，雙方合作將不只強化XRSPACE在元宇宙的研發能力，對XRSPACE全球業務推動也有很大助益。

元宇宙 鴻海 雲端

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