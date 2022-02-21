中國推新基建 啟動「東數西算」 晶片、通信設備業受惠

中國推「東數西算」新基建，晶片領域受惠。（新華社)

中國國家發改委等四部門聯合印發文件，同意在京津冀、長三角等八地啟動建設國家算力樞紐節點，正式全面啟動「東數西算」工程，預計每年帶動投資 超過人民幣4000億元（約632.4億美元）。

受到政策激勵，各地政府與上市公司布局受到關注。分析指出，「東數西算」是新基建範疇，晶片 、數據通信領域與相關設備將迎來利多。

「東數西算」的「數」指數據，「算」指算力，即對數據的處理能力。「東數西算」是通過構建數據中心、雲計算、大數據一體化的新型算力網絡體系，將東部算力需求有序引導到西部，優化數據中心建設布局，以促進東西部協同聯動。

這八個國家算力樞紐節點與十個國家數據中心集群分別是位於寧夏、內蒙古、甘肅、貴州，以及粵港澳大灣區、成渝地區、長三角地區、京津冀地區。

國家發展改革委高技術司相關負責人表示，數據中心的產業鏈條長、覆蓋門類廣、帶動效應大。數據中心產業鏈既包括傳統的土建工程，還涉及訊息技術（IT）設備製造、訊息通信、基礎軟體、綠色能源供給等。通過算力樞紐和數據中心集群建設，將有力帶動產業上下游投資。預計每年能帶動社會投資超過人民幣4000億元。

除了位於相關節點的地方政府報告掌握機遇外，最受市場與投資者關注的便是上市公司的布局。18日A股數據中心版塊上演漲停潮可見一斑，包括主管雲計算服務、網路數據中心（IDC）托管及IT增值與外包的「首都在線」；還有聚焦航海智慧化與海洋資訊化兩大業務，通過海底數據中心降低熱數據能耗的「海蘭信」；另外還有主攻訊息傳輸網路的業者「南凌科技」等等。

首創證券 分析，「東數西算」工程是新基建範疇，需要新建數據中心，這需要很多晶片，因此對高性能計算晶片、通信晶片、接口晶片等硬體將迎來利好。

國盛證券認為，「東數西算」工程的全面啟動，疊加數位經濟確定的發展方向，對於數據通信領域將是大機會；中信證券則認為將帶動IDC、ICT設備、光模塊、運營商、溫控設備、光通信等領域的需求。