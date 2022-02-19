陸製水泥熟料 台灣續課反傾銷稅

因應台灣水泥業者訴求，台灣財政部 關務署18日公告，針對中國大陸產製進口的卜特蘭水泥及其熟料，將展開第二次落日調查，預期調查結果於半年內出爐，期間將維持課徵反傾銷稅。

目前財政部針對中國大陸產製進口的卜特蘭水泥及其熟料，皆課徵91.58%反傾銷稅，財政部表示，這是從2011年5月30日起課徵此項反傾銷稅，並於2017年2月20日公告繼續課徵。

有鑑於上述課徵期間將於19日屆期落日，本案申請人台灣區 水泥工業同業公會認為，應有繼續課徵必要，已在去年8月18日申請繼續課徵。

台灣財政部指出，根據公會提供資料，可合理懷疑若停止對涉案貨物課徵反傾銷稅，傾銷及損害可能會繼續發生，因此趕在本項措施落日前，於昨日公告展開繼續課徵與否的落日調查。

財政部官員指出，在落日調查期間，皆會維持對相關產品課徵91.58%反傾銷稅的措施，以維護產業公平合理貿易環境。

財政部表示，依據「平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法」第44條規定，財政部應自公告進行調查日起算六個月內，先完成傾銷調查認定，並通知經濟部。經濟部也會即日起展開產業損害調查，並在財政部通知傾銷調查完成後，須在二個月內完成產業損害認定。

二相關部會傾銷調查認定完成後，財政部應在接獲經濟部通知的翌日起算十日內，提交相關認定結果給關稅 稅率審議小組供其審議。