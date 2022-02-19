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晶片持續短缺 京東方減供iPhone OLED面板

記者林宸誼／綜合報導

由於全球晶片持續短缺，京東方（BOE）正面臨iPhone OLED面板生產問題，下個月將減少供應iPhone OLED面板約200萬片至300萬片。

京東方回應，從目前供應鏈安全角度考慮，如果出現不穩定因素，將會做出靈活調整。

南韓電子媒體The Elec報導，京東方的顯示驅動IC供應商南韓晶片公司LX Semicon表示，由於代工廠產能不足，將首先向LG Display供應顯示驅動IC，預計京東方本月到下月的OLED面板產量將減少約200萬片至300萬片。

另一位知情人士表示，京東方內部目標是今年為iPhone提供超過4,000萬片OLED面板，不過目前看來，京東方到年底可能最終出貨接近3,000萬片。

而京東方將為即將推出的iPhone14系列，提供6.06吋低溫多晶矽（LTPS）薄膜電晶體（TFT）OLED面板。

財聯社報導，蘋果手機一直是產業鏈的「兵家必爭之地」，根據Counterpoint發布的數據顯示，2021年第4季中國智慧手機出貨量年減11%，但蘋果卻達到21%的有史以來最高的市佔，位列第一。

目前OLED已經成為手機螢幕大趨勢，TCL華星、京東方等面板大廠在小尺寸柔性OLED方面的擴張仍在繼續。

群智諮詢調查數據顯示，2021年全球OLED智慧手機面板出貨6.4億片。分區域來看，整個OLED產業布局集中在中國和南韓，其中南韓三星顯示（SDC）以約70%的市佔率位居首位。

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