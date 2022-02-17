中國通膨降溫 物價指數CPI、PPI雙降

中國通膨持續降溫，國家統計局16日公布，1月消費者物價指數（CPI）年增0.9%，生產者物價指數（PPI）年增9.1%，分別來到四個月及六個月的低點。（中通社）

中國通膨持續降溫，中國國家統計局16日公布，1月消費者物價指數 （CPI）年增0.9%，生產者物價指數（PPI）年增9.1%，分別來到四個月及六個月的低點，尤其煤炭、鋼材等價格走低，帶動工業品價格整體繼續回落。

路透此前綜合約35家機構預估中值顯示，中國1月CPI和PPI年增率料雙雙回落至1%和9.5%。

分析人士指出，CPI漲幅回落主要受豬肉價格持續下跌、疫情 反覆導致服務業需求低迷等影響，PPI亦延續回落態勢，整體仍在下降通道中。

中國國家統計局城市司高級統計董莉娟分析表示，從CPI來看，各地區各部門持續做好春節前重要民生商品市場供應，居民消費價格總體平穩。

其中食品價格下降3.8%，降幅比上月擴大2.6個百分點，影響CPI下降約0.72個百分點。

值得注意的是，食品中受去年同期基期較高影響，豬肉價格下降41.6%，降幅擴大4.9個百分點。

據測算，在1月0.9%的年增漲幅中，去年價格變動的「翹尾影響」約為0.5個百分點，新漲價影響約為0.4個百分點。

扣除食品和能源價格的核心CPI年增1.2%，漲幅與上月相同。

而在PPI部分，董莉娟指出，煤炭、鋼材等行業價格走低，帶動工業品價格整體繼續回落。

其中，生產資料價格上漲11.8%，漲幅回落1.6個百分點；生活資料價格上漲0.8%，漲幅回落0.2個百分點。

在調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有36個，比上月減少1個。

據測算，在1月9.1%的年增漲幅中，去年價格變動的「翹尾影響」約為9.3個百分點，新漲價影響約為-0.2個百分點。

路透報導，分析認為，疫情擾動春節消費沒那麼旺，消費疲軟是目前中國經濟一個比較顯著的現象。

隨著豬肉價格將緩慢回升及上游能源價格的傳導，預計CPI在下半年有所抬升，而PPI則受到了高基期影響，下半年將出現明顯的回落。