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中國稀土價格 飆上10年高點 短期居高不下

記者黃雅慧／綜合報導
稀土價格創下十年高點。圖為氧化鈰等稀土樣本。（路透）
稀土價格創下十年高點。圖為氧化鈰等稀土樣本。（路透）

大宗商品上漲擴及稀土，上海有色網數據顯示，輕稀土主力品種「氧化鐠釹」每噸110萬元（人民幣，下同，約17.35萬美元），年漲134.8%，續創2012年以來的十年新高。

目前稀土價格已處於本輪周期高點，但也有分析認為，在需求端旺盛下，稀土價格仍將居高位。

財新網報導，「氧化鐠釹」近日突破每噸100萬元大關，為自2012年以來首見。歷史高點則為2011年6月創下的每噸127.5萬元。

與此同時，中國稀土行業協會發布的稀土價格指數也出現快速上漲。該指數在15日報426.8點，創歷史新高，較春節復工首日（7日）上漲12.6%，年漲幅近一倍。

證券日報報導，廈門大學中國能源研究院院長林伯強表示，近期國際大宗商品價格普遍上漲，其中稀土價格已處於本輪周期的高點，從歷史周期性來看，目前稀土價格後續上漲支撐力不足，存在一定下行區間，後期有望回穩。

上海鋼聯稀貴事業部稀土分析師吳龍坤則認為，目前稀土需求在不斷增加，如鐠釹系氧化物處於供不應求狀態，對應金屬供應亦處於緊平衡狀態。在新能源汽車、風電等中高端需求旺盛情況下，對稀土永磁材料需求也不斷增加。今年稀土產業仍處於高速發展狀態，終端應用領域也不斷增加，稀土產品價格仍將高位運行。

中國銀行研究院研究員王梅婷分析，目前稀土價格上漲，一方面由於全球經濟復甦勢頭仍在，原油、鐵礦、煤炭與銅礦等大宗商品幾乎都處於上漲區間，這自然會傳導至稀土產品；另一方面，中國官方正不斷提高對稀土行業的控制能力，著力重整稀土市場格局，提高市場集中度與議價權。

王梅婷並指出，全球經濟，特別是高科技領域、新能源產業鏈的需求仍在快速增長，導致供需出現結構錯配，推升稀土價格上漲。

而美國聯準會升息對經濟增長抑制作用仍需時間，預計短期內稀土價格仍有上漲趨勢。

稀土 指數 復工

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