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台灣出口連19紅 創最強1月

記者程士華／台北12日電

台灣財政部昨日公布海關進出口貿易統計，今年1月出口達到399.8億美元，年增率16.7%，為歷年1月最佳，並寫下連19紅紀錄，這是在金融海嘯後，史上第二長的連紅紀錄。

展望2月表現，財政部統計處處長蔡美娜表示，2月有春節連假，即使工作天數減少，預期出口表現仍然不俗，出口金額有望落在314億至320億美元之間，出口年增率在13%至15%之間，有望成為歷年首度出口規模破300億美元的春節月份。

蔡美娜表示，今年1月出口表現可謂「虎虎生風」，延續著去年第4季的表現，1月出口規模逼近400億美元大關，在預期區間屬於高水準。

蔡美娜指出，1月出口表現亮眼有幾項因素，首先，全球經濟活動復甦，原物料價格仍盤旋高檔，帶動產品價格提升；其次，5G通訊、高效能運算、車用電子等新興應用需求強勁，數位轉型商機也帶動需求；第三，缺工缺料的態勢有改善，國際客戶也因應春節假期，在1月提前拉貨。

在11個主要出口項目中，蔡美娜表示，除了光學器材外，可說是全面上揚，占總出口比重四成的電子零組件，出口年增19.7%，主因在於終端應用需求殷切，加上晶圓代工價格調升；資通與視聽產品亦年增14.3%。

另外幾個年增率不俗的貨類，像礦產品因油價走揚、低基期影響，出口金額大幅成長144.3%；基本金屬及其製品，則受鋼鐵、扣件需求支撐，出口規模達34億美元，年增率28.5%，為歷年單月第三高水準；機械產品出口25.4億美元，年增14.1%，為歷年單月次高水準。

至於唯一走跌的光學器材，1月出口金額約10億美元，年減21.1%，主因還是電視面板跌價、產業淡季到來等不利因素。

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