中國北方三大鋼廠下月漲價 鋼材市場看漲情緒升溫

中國北方三大鋼廠3月盤價同步上漲。（新華社）

中國北方三大鋼廠─鞍鋼、本鋼和包鋼10日開出3月盤價，同步調漲3月鋼材出廠價格，各類型鋼材每公噸較基本價調漲人民幣300元至400元（約47.3元至63.1美元），業內人士認為，此舉已造成鋼材市場的看漲情緒升溫。

去年完成合併的鞍鋼、本鋼為例，3月產品價格在上個月的基礎上，將熱軋鋼捲、酸洗、冷軋、鍍鋅、中厚板、線材、螺紋鋼（鋼筋）等，每公噸上調人民幣300元，無取向矽鋼則上調人民幣400元；包鋼方面，也將熱軋鋼捲、冷軋、鍍鋅等每公噸上調人民幣300元，中厚板、H型鋼、線材等上調人民幣400元。

比較特別的是，鋼材現貨市場並沒有因為北方三大鋼廠的漲價而跟進上漲，現貨價格基本上沒動。中國鋼價資訊平台眾鋼網分析，鋼材現貨市場其實還在等待11日沙鋼等華東大鋼廠的出廠價格公布，在需求非常少的情況下，現貨價格雖然沒有上漲，但鋼鐵貿易商的報價可是一點都沒有讓步，價格非常堅挺。

眾鋼網認為，若11日沙鋼等華東大鋼廠的出廠價格，也跟進北方鋼廠調漲，螺紋鋼在期貨市場上有望衝破每公噸人民幣5000元（約789.9美元）大關；今年以來，螺紋鋼價格漲幅已接近兩成。

業內人士表示，近年來中國官方推進產能壓減和鋼廠間兼併重組 ，大型鋼廠話語權提高，對鋼材價格的走向起到決定性作用。

春節後首周，下游工地尚未全面復工 ，現貨市場成交量低迷，但宏觀政策要求各地方政府及早開工，加上冬季奧運期間鋼廠限產較嚴，以及鋼材庫存壓力不大等一些利多因素影響下，市場對行情預期樂觀。

2月8日至2月11日，河南 、山西、河北唐山等多地鋼廠限產加嚴，預期採購需求減弱，業內人士認為，短期內，鋼價或震盪偏強。