保供穩價…中國煤炭價格虛高 企業也被盯上

中國國家發展改革委、國家能源局9日聯合召開會議透露，將約談部分煤炭價格虛高企業，要求抓緊核查整改。

發電用的動力煤期貨9日原本早盤一度衝高4%，但受約談消息影響，午後快速跳水，跌幅擴大至2.63%。

經濟觀察網報導，春節後兩個交易日，動力煤期貨價格節節上漲，8日動力煤主力合約2205更攻上漲停板大漲10%，收盤價來到三個月新高。

香港 信報報導，中國國家發改委及國家能源局聯手，9日下午召開視訊會議 ，視訊會議的單位，包括了山西省能源局、內蒙古能源局、山西省發改委、國家能源集團、中煤集團、河港集團等單位。

會議強調，煤炭生產企業要抓緊恢復正常生產供應，嚴格落實國家煤炭保供穩價的政策要求，進一步的提高認識，加強企業自律，規範價格行為，對監測發現價格虛高的企業將第一時間約談，對已經提醒仍然不整改的業者，將進一步研究採取調查追責等措施。

地方有關部門要加強監測報告，及時做好政策宣傳解讀，並且促進煤炭價格穩定運行在合理區間。

動力煤主力合約2205 9日開盤於每噸人民幣880元（約138.3美元），最高價每噸人民幣898.6元（約141.23美元），最低價每噸人民幣829元，收盤於每噸人民幣836.6元，較上一交易日下跌22.6元，跌幅2.63%。

當前煤炭仍處於保供穩價的政策背景之下，中國國家發改委8日表示，2月3日以來，各地區煤炭產量快速回升，目前已基本恢復至春節前的水準，全中國統一調查電廠存煤仍保持在1.65億噸以上，較去年同期增加了4000萬噸。

隨著煤炭生產加快恢復，加上供暖季用煤需求下降，煤炭供應保障能力將進一步增強。