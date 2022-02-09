小米戰蘋果 5年砸157億美元研發計畫
小米董事長雷軍8日表示，正式成立高端化戰略工作組，「產品和體驗要全面對標（意指對準目標） iPhone， 三年內拿下國產高端手機市占率第一」，要堅決執行「五年人民幣1000億元（約157.6億美元）」的研發計畫。
雷軍在個人微博透露，小米舉辦虎年開年來第一次重要會議─「高端化戰略研討會」，全面鎖定蘋果iPhone，要搶攻高端手機市場。
據了解，華為因「缺晶片」退出5G高端手機市場後，中國境內市場讓蘋果給「吃飽」。市場調研機構「CINNO Research」最新公布數據顯示，截至2021年12月，iPhone 13系列已經帶動蘋果智慧型手機銷量連續第三個月維持中國市場第一的地位。
每日經濟新聞與調研機構慧辰合作的「高端手機消費者調研報告」顯示，過去一年內，有近四成新果粉用戶是從華為品牌流向蘋果，業界近日關心的是，原本在高端手機市場，華為是蘋果強有力的競爭對手，但在華為缺席之後，誰會是下一個能向蘋果發起挑戰的陸企？
雷軍指出，小米集團舉辦「高端化戰略研討會」，明確高端之路是小米成長的必經之路，也是小米發展的生死之戰，會堅定不移執行高端化戰略，小米的高端之路已經走了兩年，有成功也有挫折，目前到了新的階段，將堅持「快，更穩」的策略，從戰略嘗試，走向戰略進攻，從性能領先走向體驗優先。
雷軍說，小米將堅定地以手機為中心，全面深化推進「手機 x AioT（人工智慧及物聯網）」的核心戰略，營造體驗全面領先的智慧生態。
據市場調研機構Canalys，去年第4季，蘋果的智慧型手機出貨量占全球總量的22%排名第一，三星市占率20%居次，小米市占率12%位列第三；而就中國市場而言，據市場調研機構IDC和Counterpoint，去年第4季，蘋果在中國市場市占率達到歷史最高水平，為20.6%，OPPO、vivo以及榮耀緊隨其後，小米第五名，市占率15.8%。
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