小米戰蘋果 5年砸157億美元研發計畫

小米董事長雷軍表示，要全面鎖定蘋果iPhone，搶攻高端手機市場。（路透）

小米 董事長雷軍8日表示，正式成立高端化戰略工作組，「產品和體驗要全面對標（意指對準目標） iPhone， 三年內拿下國產高端手機市占率第一」，要堅決執行「五年人民幣1000億元（約157.6億美元）」的研發計畫。

雷軍在個人微博透露，小米舉辦虎年開年來第一次重要會議─「高端化戰略研討會」，全面鎖定蘋果 iPhone，要搶攻高端手機市場。

據了解，華為因「缺晶片」退出5G高端手機市場後，中國境內市場讓蘋果給「吃飽」。市場調研機構「CINNO Research」最新公布數據顯示，截至2021年12月，iPhone 13系列已經帶動蘋果智慧型手機 銷量連續第三個月維持中國市場第一的地位。

每日經濟新聞與調研機構慧辰合作的「高端手機消費者調研報告」顯示，過去一年內，有近四成新果粉用戶是從華為品牌流向蘋果，業界近日關心的是，原本在高端手機市場，華為是蘋果強有力的競爭對手，但在華為缺席之後，誰會是下一個能向蘋果發起挑戰的陸企？

雷軍指出，小米集團舉辦「高端化戰略研討會」，明確高端之路是小米成長的必經之路，也是小米發展的生死之戰，會堅定不移執行高端化戰略，小米的高端之路已經走了兩年，有成功也有挫折，目前到了新的階段，將堅持「快，更穩」的策略，從戰略嘗試，走向戰略進攻，從性能領先走向體驗優先。

雷軍說，小米將堅定地以手機為中心，全面深化推進「手機 x AioT（人工智慧及物聯網）」的核心戰略，營造體驗全面領先的智慧生態。

據市場調研機構Canalys，去年第4季，蘋果的智慧型手機出貨量占全球總量的22%排名第一，三星市占率20%居次，小米市占率12%位列第三；而就中國市場而言，據市場調研機構IDC和Counterpoint，去年第4季，蘋果在中國市場市占率達到歷史最高水平，為20.6%，OPPO、vivo以及榮耀緊隨其後，小米第五名，市占率15.8%。