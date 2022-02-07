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台政院穩物價 急拍板六措施

記者鄭鴻達／綜合報導

物價在春節過後蠢蠢欲動，為先發「制漲」， 趕在年假結束前，台行政院長蘇貞昌6日一口氣拍板六大平穩物價措施，自今日起至4月底，免徵進口「黃小玉」營業稅、奶油與烘焙用奶粉進口關稅減半、再度調降汽柴油貨物稅、凍漲天然氣民生用戶與液化石油氣價格、延長水泥貨物稅減半、並研擬蛋價平穩措施。

蘇揆6日邀集副院長沈榮津、國發會主委龔明鑫、農委會主委陳吉仲、經濟部長王美花、財政部長蘇建榮、金管會主委黃天牧、中央銀行總裁楊金龍等官員，召開「物價及金融穩定議題討論會議」。

行政院發言人羅秉成說明，為穩定民生物價、減輕民生餐飲業者負擔，蘇揆拍板以下措施，並自2月7日起實施至4月30日止。

第一，免徵進口黃豆、小麥、玉米等營業稅。減輕業者飼料成本負擔，進而緩和肉類食材漲價壓力，也可減輕食用油製造成本，並降低零售端業者漲價壓力。

第二，減半奶油、烘焙用奶粉進口關稅，以降低糕餅業者原物料成本。第三，調降汽柴油貨物稅：繼去年12月調降汽柴油貨物稅每公升1元，本次加碼調降汽油貨物稅每公升1元、柴油貨物稅每公升0.5元。

第四，天然氣民生用戶、液化石油氣（桶裝瓦斯）價格凍漲。第五，延續去年12月1日核定的水泥貨物稅減半、小麥關稅免稅，實施至4月30日。第六，研擬蛋價平穩措施。

關稅 石油 天然氣

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