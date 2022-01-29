卸任小米電子產品董座 雷軍：正常調整 別誤解

小米董座雷軍。（中通社）

中國知名手機品牌「小米 」集團28日人事調動訊息引發關注。北京 小米電子產品有限公司發生工商變更，顯示雷軍已卸任董事長，對此，雷軍28日在其個人微博 發文回應，調整乃屬正常，要大家不用誤解。

綜合媒體報導，天眼查App顯示，近日小米公司創始人雷軍，卸任了北京小米電子產品有限公司董事長職位。該公司成立於2012年，法定代表人為張峰，經營範圍含研究、開發計算機軟體及訊息技術、手機，銷售自行開發產品等，由Xiaomi H.K. Limited全資持股。

雷軍的卸任，加上小米近期股價跌破發行價，截至港股27日收盤，小米集團跌5.5％收報每股港幣16.48元，總市值港幣4120億元（約530.5億美元），再次跌破發行價港幣17元。因而引發諸多揣測與熱議。

對此，小米集團公關部總經理王化28日在微博澄清，雷軍卸任的是「北京小米電子產品有限公司」，該子公司以大型家電產品為主。因此該公司法定代表人為張峰，但這並不代表雷軍卸任小米董事長。

王化先前便曾表示，雷軍於2021年退出小米多家關聯公司的領導席位，這是正常的變更，目前雷軍將精力主要放在了造車相關的事務上面，高管們可分擔他此前的工作。

此外，雷軍本人也於28日在微博回應稱：「小米集團旗下有很多家子公司，子公司董事會和法人代表調整非常正常，大家不用誤解。」