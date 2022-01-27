中國經濟前景難測 地方成長預估保守 幾乎都是個位數

多地2021年的經濟數據表現亮眼，包括廣東、江蘇、山東等省分。圖為廣州港南沙港區。（中通社）

中國各地方政府「兩會」近期紛紛召開，多地的「政府工作報告」都提到地方經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊等壓力，多數地方下調今年成長目標，已公布的目標也都只有個位數。

香港01報導，截至25日，包括河北、河南 、北京 、山西、寧夏、青海、黑龍江、吉林、遼寧、上海、江西、江蘇、浙江、湖北、甘肅 、陝西、安徽、湖南、重慶、四川、廣東、貴州、雲南、海南、廣西等地的政府，都已公布其「政府工作報告」。

在2021年工作回顧方面，多地2021年的經濟數據表現亮眼，其中廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、湖北等省份，預計全年地區生產毛額突破人民幣5兆元（約7909.2億美元）。

但在提到2022年經濟展望時，多地的政府工作報告表示，在取得成績的同時，地方經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，將「著力擴大有效投資」、「釋放消費需求」。

在2022年經濟社會發展主要預期目標中，河南、寧夏、湖北、江西、安徽、貴州提出經濟成長7%左右；山西、廣西、河北、甘肅、四川約6.5%；吉林、浙江、陝西目標約6%；青海、黑龍江、上海、江蘇、廣東、重慶約為5.5%；北京則為5%以上。

報導說，相較2021年，多數地方在2022年都下調了經濟成長目標，已公布的全部都是個位數，沒有一個達到兩位數，且表明「在實際工作中盡可能爭取更好結果」。