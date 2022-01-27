我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴風雪周末襲東北部 恐降雪20吋 產生「炸彈氣旋」

Omicron肆虐 金山華埠散房住戶「難隔離、無處躱」

中國經濟前景難測 地方成長預估保守 幾乎都是個位數

中國新聞組╱綜合報導
多地2021年的經濟數據表現亮眼，包括廣東、江蘇、山東等省分。圖為廣州港南沙港區。（中通社）
多地2021年的經濟數據表現亮眼，包括廣東、江蘇、山東等省分。圖為廣州港南沙港區。（中通社）

中國各地方政府「兩會」近期紛紛召開，多地的「政府工作報告」都提到地方經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊等壓力，多數地方下調今年成長目標，已公布的目標也都只有個位數。

香港01報導，截至25日，包括河北、河南北京、山西、寧夏、青海、黑龍江、吉林、遼寧、上海、江西、江蘇、浙江、湖北、甘肅、陝西、安徽、湖南、重慶、四川、廣東、貴州、雲南、海南、廣西等地的政府，都已公布其「政府工作報告」。

在2021年工作回顧方面，多地2021年的經濟數據表現亮眼，其中廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、湖北等省份，預計全年地區生產毛額突破人民幣5兆元（約7909.2億美元）。

但在提到2022年經濟展望時，多地的政府工作報告表示，在取得成績的同時，地方經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，將「著力擴大有效投資」、「釋放消費需求」。

在2022年經濟社會發展主要預期目標中，河南、寧夏、湖北、江西、安徽、貴州提出經濟成長7%左右；山西、廣西、河北、甘肅、四川約6.5%；吉林、浙江、陝西目標約6%；青海、黑龍江、上海、江蘇、廣東、重慶約為5.5%；北京則為5%以上。

報導說，相較2021年，多數地方在2022年都下調了經濟成長目標，已公布的全部都是個位數，沒有一個達到兩位數，且表明「在實際工作中盡可能爭取更好結果」。

河南 北京 甘肅

上一則

美股最錢線／高盛：逢低買入正是時候

下一則

Fed暗示將升息 道指回吐升幅

延伸閱讀

防控辦「想回就回吧」 北漂女感動：可以永遠相信浙江

防控辦「想回就回吧」 北漂女感動：可以永遠相信浙江
中國人民吶喊：放寬疫情管控

中國人民吶喊：放寬疫情管控
河南為「蒜苗」做核酸檢測 網民批「愚蠢至極」

河南為「蒜苗」做核酸檢測 網民批「愚蠢至極」
美東河南同鄉會慶新春 感謝3華裔議員

美東河南同鄉會慶新春 感謝3華裔議員

熱門新聞

傳奇投資人葛蘭森認為，美股形成超級泡沫，歷史性崩盤已經開始。（路透）

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

2022-01-20 23:03
美股賣壓在24日盤中加劇，道瓊工業指數暴跌逾1,000點。美聯社

美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點

2022-01-24 12:43
今年買房應該不會太辛苦，但還是要謹慎以對。（路透）

今年想購屋置產嗎？你可能會遇到這些情形

2022-01-23 21:00
美國聯準會（Fed）即將舉行今年第一場決策會，各界屏息以待。 路透

什麼是「縮表」？市場影響多大？一文看懂Fed新操作

2022-01-22 18:22
隨著投資人逢低買進大跌的科技股，美股24日出現戲劇性的反彈。美聯社

道指收復逾千跌點 漲99點 那指弭平4.9%跌幅 漲86點

2022-01-24 16:32
美股早盤大跌800點。路透

美股早盤大跌800點 烏克蘭緊張加上聯準會開會在即

2022-01-24 10:30

超人氣

更多 >
東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早

東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早
亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告

亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告
拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免

拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免
華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的

華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的
一洲焦點／大法官退休影響、美撤使館家屬 中方先放話？

一洲焦點／大法官退休影響、美撤使館家屬 中方先放話？