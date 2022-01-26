中國晶片廠迅速崛起 美光起戒心

中國本土DRAM產業快速崛起，技術上不斷突破，讓美光起了戒心，總部在安徽合肥的中國第一家本土DRAM業者長鑫存儲表示，目前長鑫的工藝主要在19奈米，將在2022年推出更先進的17奈米工藝的DDR5、LPDDR5等記憶體晶片 ，與三星 、SK海力士、美光競爭。

中國指標記憶體廠包括長江存儲、長鑫存儲及兆易創新，分別生產儲存型快閃記憶體（NAND Flash）、DRAM和NOR Flash，是中國發展國產半導體產業的重要記憶體廠商。

新浪新聞報導，長鑫存儲在2021年已實現每月6萬片晶圓的DRAM產能基礎上，今年再翻一倍，達每月12萬片晶圓產能，未來目標是實現每月30萬片產能。

目前整個儲存晶片領域，是被美、日、南韓廠商掌控，三星、SK海力士、美光這幾大廠商，壟斷整個記憶體晶片市場。

截至2021年，全球DRAM的總產能大約是每月150萬片，而預測到2022年底，可能會提升至每月160萬片左右，而長鑫存儲每月12萬片，則相當於全球市占8%左右。

從排名來看，長鑫存儲可以排在全球第四名，因為三星現在的產能超過每月55.5萬片晶圓，SK海力士是每月36萬片晶圓，美光也有每月35.5萬片晶圓。

目前在全球的記憶體晶片市場，主要有兩大類，一種是DRAM記憶體，一種是儲存型快閃記憶體（NAND Flash）。

DRAM記憶體就是指手機 、電腦、伺服器等的運行記憶體，例如手機是8GB，還是12GB記憶體，指的就是DRAM。而儲存型快閃記憶體（NAND Flash）是指儲存空間，例如電腦的SSD固態硬碟，手機的256G，128G都是指儲存型快閃記憶體（NAND Flash）。