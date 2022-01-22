我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死

佛州網紅沛提托命案 未婚夫生前筆記本「坦承殺人」

中國盯網路貨運 防惡性競爭 警告勿隨意調整計價規則

記者林宸誼／綜合報導

針對隨意調整計價規則、誘導惡性競爭等問題，中國交通部等12個部委約談滴滴貨運、滿幫、貨拉拉及快狗打車等四家互聯網貨運業者，並提醒滴滴出行、曹操出行、T3出行、美團出行等四家網約車公司要做好公平競爭。

由中國交通部、網信辦及工信部等12個部委組成的中國交通運輸新業態協同監管部際聯席會議辦公室，20日對滿幫、貨拉拉、滴滴貨運、快狗打車等四家互聯網道路貨運平台公司進行約談，並對滴滴出行、曹操出行、T3出行、美團出行等四家網約車平台公司進行提醒。

路透報導，交通部約談提醒指出，近期貨車司機集中反映互聯網道路貨運平台隨意調整計價規則、上漲會員費，誘導惡性低價競爭，超限超載非法運輸等問題，涉嫌侵害從業人員合法權益，引發貨車司機普遍不滿。

約談提醒要求，各平台公司要正視自身存在的問題，立即進行整改。

約談提醒指出，各平台公司要堅持公平競爭，在制定或調整涉及司機群體切身利益的計價競價規則、收入分配規則、會員費等經營策略時，要公開徵求司機、行業協會的意見建議，並提前一個月向社會公布；要持續優化派單機制。

此外，各平台公司要落實企業安全生產主體責任，加強依託平台就業司機、車輛的資質審核，清退不符合條件的人員和車輛。

這已經不是中國監管層首次點名網約車平台公司，去年5月14日和9月1日，交通運輸部會同中央網信辦等單位組成的交通運輸新業態協同監管部際聯席會議，分別對美團出行、曹操出行、高德、滴滴出行等十家、11家網約車平台公司進行聯合約談，顯示網約車平台公司類似問題屢改屢犯。

交通運輸部等八部門，去年11月印發「關於加強交通運輸新業態從業人員權益保障工作的意見」（簡稱「意見」），督促網約車平台企業合理設定抽成比率上限，強化交通運輸新業態運行監測，及時預警壟斷風險，防範資本在交通運輸新業態領域無序擴張，依法嚴厲查處低價傾銷、「大數據殺熟」、誘導欺詐等違法違規行為。

網約車 滴滴出行 貨拉拉

上一則

Netflix股價重挫 信心喊話也沒用 拖累串流同業

延伸閱讀

互聯網監管新規壓力？螞蟻集團減持眾安在線持股

互聯網監管新規壓力？螞蟻集團減持眾安在線持股
中國互聯網投資籌資 須官方點頭

中國互聯網投資籌資 須官方點頭
規避中國互聯網監管？ 傳字節跳動放棄戰略投資業務

規避中國互聯網監管？ 傳字節跳動放棄戰略投資業務
FBI：浪漫騙局 7個月騙走1.3億

FBI：浪漫騙局 7個月騙走1.3億

熱門新聞

傳奇投資人葛蘭森認為，美股形成超級泡沫，歷史性崩盤已經開始。（路透）

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

2022-01-20 23:03
即使是千萬富豪，都有著不輕易浪費小錢的習慣。（示意圖／取材自pixabay）

富豪都這樣存錢：儲蓄7要點「小錢要省、睡飽重要」

2022-01-13 20:57
高盛認為，股票仍是最佳的抗通膨資產。 路透

通膨高漲之際 高盛：「這項資產」仍為最佳抗通膨標的

2022-01-15 09:01
二手車價格創本世紀新高。（路透）

二手車漲不停 均價2.8萬創20年新高 白宮也束手無策

2022-01-15 12:47
華爾街持續密切關注聯準會收緊貨幣政策。(美聯社)

巴隆：美股可能暴跌20%

2022-01-16 13:55
Dollar Tree被迫漲價25分，但消費者似乎並不買單。（路透）

Dollar Tree不再銷售1元商品 消費者群起抗議

2022-01-16 20:01

超人氣

更多 >
美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估
國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」
曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職
華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報

華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報