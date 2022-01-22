中國盯網路貨運 防惡性競爭 警告勿隨意調整計價規則

針對隨意調整計價規則、誘導惡性競爭等問題，中國交通部等12個部委約談滴滴貨運、滿幫、貨拉拉 及快狗打車等四家互聯網貨運業者，並提醒滴滴出行 、曹操出行、T3出行、美團出行等四家網約車 公司要做好公平競爭。

由中國交通部、網信辦及工信部等12個部委組成的中國交通運輸新業態協同監管部際聯席會議辦公室，20日對滿幫、貨拉拉、滴滴貨運、快狗打車等四家互聯網道路貨運平台公司進行約談，並對滴滴出行、曹操出行、T3出行、美團出行等四家網約車平台公司進行提醒。

路透報導，交通部約談提醒指出，近期貨車司機集中反映互聯網道路貨運平台隨意調整計價規則、上漲會員費，誘導惡性低價競爭，超限超載非法運輸等問題，涉嫌侵害從業人員合法權益，引發貨車司機普遍不滿。

約談提醒要求，各平台公司要正視自身存在的問題，立即進行整改。

約談提醒指出，各平台公司要堅持公平競爭，在制定或調整涉及司機群體切身利益的計價競價規則、收入分配規則、會員費等經營策略時，要公開徵求司機、行業協會的意見建議，並提前一個月向社會公布；要持續優化派單機制。

此外，各平台公司要落實企業安全生產主體責任，加強依託平台就業司機、車輛的資質審核，清退不符合條件的人員和車輛。

這已經不是中國監管層首次點名網約車平台公司，去年5月14日和9月1日，交通運輸部會同中央網信辦等單位組成的交通運輸新業態協同監管部際聯席會議，分別對美團出行、曹操出行、高德、滴滴出行等十家、11家網約車平台公司進行聯合約談，顯示網約車平台公司類似問題屢改屢犯。

交通運輸部等八部門，去年11月印發「關於加強交通運輸新業態從業人員權益保障工作的意見」（簡稱「意見」），督促網約車平台企業合理設定抽成比率上限，強化交通運輸新業態運行監測，及時預警壟斷風險，防範資本在交通運輸新業態領域無序擴張，依法嚴厲查處低價傾銷、「大數據殺熟」、誘導欺詐等違法違規行為。