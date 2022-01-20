華為走到私募這一步 與生存息息相關

華為 在2019年受到美國制裁後，哈勃科技的使命和華為晶片 的自救緊密聯繫在一起。而從哈勃的投資 版圖可看出，每個投資決策都與華為「生存」息息相關，而走向私募意味在投資上能更具針對性與隱密性。

在2019年哈勃科技創立之前，華為一貫遵循不投資控股任何一家企業的長期原則。不過在受到美國制裁後，華為常務董事、消費者業務CEO余承東曾承認，當時只選擇晶片研發領域，而忽視了重資產的晶片製造領域是個錯誤。而哈勃科技的出現成了華為在晶片領域求生的利器之一。

據中媒「財經」曾拆解哈勃科技的版圖與邏輯，可以明顯看到其與華為企業的生存無法分開。

哈勃科技主要投向半導體產業鏈，不過仍有明顯的投與不投的界線。在哈勃科技已有的投資中，涉及半導體產業鏈的各個環節，包括IC設計、電子設計自動化（EDA）、封裝測試、設備、材料。但涉及到與華為海思相重合的高端晶片、高性能計算晶片，哈勃科技並不涉獵，這是非常明顯的界限。

此外，在每個時間段，哈勃科技都是集中投一項目。比如2019年集中關注模擬晶片領域；2019年底和2020年上半年，投資的重點轉向材料、光電晶片； 2020年下半年到2021年初，則開始在EDA方面布局。

與此同時，相較商業價值，哈勃投資更看重技術價值，換言之，其更重視供應鏈可控，未來更可能會投向那些被卡脖子與未來技術路線，同時能補華為的短板。

哈勃科技投資邏輯也面向未來，如第三代半導體等，包括鑫耀半導體、瀚天天成等，因為5G時代，第三代半導體顯現出第一代、第二代半導體無可比擬的優勢。