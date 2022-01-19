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「積」情過後…台股外資轉賣 金融股撐盤

記者王奐敏／綜合報導
台股18日觀盤重點
台股18日觀盤重點

近來台股台積電強漲下帶動指數上揚，18日隨台積電獲利賣壓出籠，「積」情過後引動電子權值股領跌，使得加權指數開低走低震盪收黑，終場大跌146點，摜破5日均線。不過法人並不看淡封關前走勢，預期金牛年結束前，行情將走出「拉尾盤」格局。

台積電17日盤中創下688元（台幣，下同，約24.9美元）股價歷史新高後，18日獲利了結賣壓出籠，伴隨盤中美股電子盤急殺，加深台積電股價跌勢。終場台積電大跌21元、收662元，跌幅達3.0%，幾乎回吐兩天來的漲幅，拖累半導體類股下跌2.2%，造成台股大跌146點、收1萬8378點，跌點幾乎都是台積電所貢獻。

18日外資大賣台積電達1萬3959張，居賣超排行之首，共賣超93.65億元，單日市值大減5445.4億元，回落至17兆1659億元。

大盤因電子權值族群轉弱，金融股則在升息的利多趨勢下積極吸納市場人氣，帶動金融指數反彈撐盤，終場金融指數上漲0.5%，中低價金融保險股補漲。其他像是大立光終止連日跌勢，反彈1.2%至2105元，ABF載板三雄獲買盤青睞，又以景碩上漲4.3%表現最佳。

18日三大法人共賣超92.8億元，其中，外資中止連五日買超，轉為賣超68.6億元；投信買超11.3億元；自營商則已連十日賣超台股，18日賣超35.5億元。

儘管台股加權指數下跌，不過多數法人對封關前的台股走勢不看淡，並預期金牛年剩下的六個交易日，台股行情將逐漸走揚，愈接近封關日，走勢愈強，呈現「拉尾盤」格局。

兆豐國際投顧董事長李秀利認為，大盤目前健康輪動，上周主要是台積電上漲，18日則輪到PCB、IC設計、設備股表現。預估行情接下來可能會以「進二退一」的方式高檔震盪，可能一突破就會小拉回整理。投資操作上，建議汰弱留強，封關前的持股以具有基本面的個股為主。

台新投顧副總經理黃文清指出，目前大盤的主流類股並不明顯，資金沒有強烈追價意願，加上18日尾盤回檔修正，短線可能維持高檔震盪格局。下周封關前，若市場看好虎年開紅盤行情，願意進場押寶，大盤就有機會再衝高。目前較為看好金融股，獲利跟價位都適合抱股過年。

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