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中新建住宅價格漲幅持續回落 三線城市房價上漲乏力

記者林則宏／即時報導
圖為福建省福州市早前一處正在興建中的住宅。中新社
圖為福建省福州市早前一處正在興建中的住宅。中新社

根據中國國家統計局15日公布的2021年12月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，中國新屋房價漲勢正在趨緩。去年12月，中國一線、二線、三線城市新建商品住宅銷售價格年比分別上漲4.4%、2.8%、0.9%，漲幅比前一個月分別回落0.4、0.5、0.5個百分點。

中國國家統計局城市司首席統計師繩國慶指出， 去年12月，中國70個大中城市商品住宅銷售價格月比總體延續去年第4季以來的下降態勢，年比漲幅回落。

繩國慶表示，去年12月，中國一線城市新建商品住宅銷售價格月比由前一個月持平轉為下降0.1%。其中，北京月比持平，上海上漲0.4%，廣州、深圳分別下降0.6%和0.1%。

一線城市二手住宅銷售價格月比則由前一個月下降0.2%轉為上漲0.1%。其中，北京、上海月比分別上漲0.8%和0.4%，廣州、深圳分別下降0.3%和0.4%。

二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格月比均下降0.3%，降幅比前一個月均收窄0.1個百分點。

三線城市新建商品住宅銷售價格月比下降0.3%，降幅與前一個月相同；二手住宅銷售價格月比下降0.5%，降幅比前一個月擴大0.1個百分點。

若以年比數據來看，繩國慶表示，據測算，去年12月，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格年比分別上漲4.4%和5.3%，漲幅比前一個月分別回落0.4和0.5個百分點。

二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格年比分別上漲2.8%和1.5%，漲幅比前一個月均回落0.5個百分點。

三線城市新建商品住宅年比上漲0.9%，漲幅比前一個月回落0.5個百分點；二手住宅銷售價格年比由前一個月上漲0.5%轉為持平。

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