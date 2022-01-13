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中國汽車出口迎高速成長期 去年產銷突破2600萬輛

記者陳政錄／綜合報導
2021年中國汽車產銷雙破2600萬輛，分別年增3.4%和3.8%，終止先前因晶片不足、疫情影響造成的連續三年下跌。（中新社資料照片）
2021年中國汽車產銷雙破2600萬輛，分別年增3.4%和3.8%，終止先前因晶片不足、疫情影響造成的連續三年下跌。（中新社資料照片）

中國工信部12日公布，2021年中國汽車產銷雙破2600萬輛，分別年增3.4%和3.8%，終止先前因晶片不足、疫情影響造成的連續三年下跌。

業內人士進一步分析，在上汽、長城、吉利接連於海外設廠下，2022年將迎來本土品牌汽車出口的高速成長期。

工信部統計，2021年汽車生產、銷售分別完成2,608.2萬輛和2627.5萬輛，分別年增3.4%和3.8%。

中國工信部指出，面對嚴峻情勢，透過組建汽車半導體推廣應用工作組、保障汽車企業穩定生產工作專班，實施產品准入「容缺受理、先辦後補」等措施，有效緩解晶片供應緊張，並推動解決疫情造成的關鍵零組件斷供問題，使得汽車產銷結束了連續3年的下降趨勢。

在此之前，中國汽車市場於2018年7月開始出現萎縮，2018、2019和2020年的年銷量分別下滑2.8%、8.2%和1.9%。

新能源車方面，2021年，中國完成新能源車銷售352.1萬輛，年增1.6倍，連續七年居全球第一。其中，搭載組合輔助駕駛系統的乘用車佔比達20%。

本土汽車品牌和出口表現上，中國工信部數據顯示，2021年本土品牌乘用車累計銷售954.3萬輛，年增23.1%，市占率達44.4%，另汽車整車出口達201.5萬輛，年增一倍，為歷史新高。

中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒認為，從全年表現來看，雖2021年中晶片供應不足問題逐步顯現，市場下滑，但第4季問題緩解，銷售轉趨穩定；預計2022年，中國汽車市場將繼續呈現「穩中向好」的發展趨勢，全年產銷表現有望好於2021年。

汽車 晶片 疫情

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